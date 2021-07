Roadshow Honda N7X Concept Berakhir di Makassar

SETELAH melakukan roadshow di berbagai kota di pulau Jawa, mobil konsep Honda N7X untuk pertama kalinya singgah di luar pulau Jawa, yaitu kota Makassar. Mobil konsep Honda N7X hadir di Atrium Trans Studio Mall Makassar mulai 7 – 11 Juli 2021 yang sekaligus menjadi penutup dari rangkaian acara roadshow yang digelar sejak 10 Juni lalu.

Display mobil Honda N7X Concept di kota Makassar tampil dengan menarik di dalam sebuah kotak kaca yang disertai dengan teknologi LED transparan. Tidak hanya menunjukkan tampilan asli mobil, kotak kaca ini juga dapat menampilkan visual-visual menarik yang menjelaskan mengenai mobil konsep N7X. Selain mobil konsep ini, pameran Honda di Makassar juga menampilkan Honda Mobilio dan Honda City Hatchback.

"Setelah mengunjungi beberapa kota di pulau Jawa, kami membawa mobil konsep Honda N7X ke kota Makassar sebagai kota terakhir yang dikunjungi oleh mobil konsep Honda N7X. Area luar pulau Jawa merupakan salah satu kontributor penjualan tertinggi kami, sehingga kami yakin mobil konsep ini akan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari konsumen Honda di Makassar," ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy.

Mobil konsep bernama New 7 Seater eXcitement (N7X) dikembangkan sebagai sebuah mobil yang memadukan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan kenyamanan premium. Mobil konsep N7X dirancang dan dikembangkan oleh Honda R&D Asia Pacific Co Ltd berdasarkan studi ekstensif dari konsumen di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Mobil konsep ini mengadopsi berbagai keunggulan dari Multi Purpose Vehicle (MPV) dan Sport Utility Vehicle (SUV) untuk menciptakan mobil 7-seater yang lengkap untuk digunakan di berbagai kondisi jalan.

Dari tampak luar, Honda N7X Concept menampilkan bodi yang ramping dengan garis yang tajam, kap mesin yang kokoh dan ban berukuran besar untuk menyempurnakan tampilannya yang kuat sekaligus elegan. Dipersembahkan untuk keluarga generasi X, mobil konsep ini dirancang untuk memberikan kebanggaan dan kesenangan untuk penggunanya, sekaligus mendukung gaya hidup yang seimbang antara aktivitas pribadi dan kebersamaan keluarga.

Selain menghadirkan display mobil konsep N7X dan mobil Honda lainnya, konsumen juga bisa mendapatkan penawaran spesial berupa bunga rendah 0%, angsuran ringan mulai dari 1 juta, tenor hingga 7 tahun, DP rendah dan keringanan lainnya melalui program penjualan "Wujudkan Impianmu Punya Honda Baru!" yang berlangsung selama bulan Juli 2021*. Pada program ini konsumen akan mendapatkan berbagai macam keuntungan baik dari penjualan maupun purna jual.

Disamping penawaran dan program-program yang menarik, konsumen juga bisa mendapatkan merchandise eksklusif melalui aktivitas seru yang diadakan seperti Test Drive, Talk Show, serta Photo Competition dengan total hadiah 1 juta rupiah* dan bisa diikuti oleh seluruh pengunjung selama acara berlangsung. Aktivitas pameran ini juga dapat disaksikan secara langsung melalui live streaming di akun media sosial Honda Outside Java (Instagram @hondaoutsidejava | Facebook & Youtube: Honda Outside Java) hingga 11 Juli 2021. (S-4)