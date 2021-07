Daihatsu Ajak Komunitas Mengenal Rocky

DAIHATSU Rocky diluncurkan di Indonesia pada April 2021 lalu. Sebagai mobil compact SUV berkapasitas 5 penumpang yang bergaya dan modern, Rocky sukses mencuri perhatian masyarakat, termasuk dari Sahabat Klub Daihatsu.

Dalam menjawab antusiasme dan keingintahuan masyarakat, Daihatsu kembali mengajak Sahabat Klub untuk kenal lebih dekat dengan Daihatsu Rocky yang diadakan secara virtual pada Sabtu (26/6) lalu yang dikemas dalam acara auto clinic hasil kolaborasi antara Daihatsu & GT Radial dengan tema 'Ngoprek Mesin, Turbo & Ban Daihatsu Rocky'

"Sahabat Klub Daihatsu tak hanya merupakan bagian dari pelanggan setia, namun juga keluarga besar Daihatsu. Kami ingin memberikan kesempatan kepada Sahabat Klub untuk memperkenalkan teknologi canggih terkini yang ada pada Daihatsu Rocky," ujar People Development Department Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Ben Faqih dalam siaran resmi, Jumat (2/7).

Kegiatan virtual ini dihadiri oleh 18 Sahabat Klub Daihatsu yang terdiri dari Daihatsu Taruna Club (DTC), Daihatsu Ayla Indonesia (DAI), Avanza Xenia Indonesia Club (AXIC), Calya Sigra Club (CALSIC), Gran Max Luxio Indonesia (MAXXIO), Taruna Owners (TO), Classy Charade Winner (C2W), Daihatsu Zebra Club (ZEC), Sirion Community (Sirionity), Terios Indonesia (TID), All New Rush Terios Indonesia (ALERT!), Terios Rush CLUB indonesia (TERUCI), Ceria Club Indonesia (CCI), Daihatsu Xenia Indonesia Club (DXIC), Sirion Indonesia Club (SIC), YRV Owner Indonesia (YOI), Daihatsu Zebra Club (ZEC), dan Taft Diesel Indonesia (TDI).

Daihatsu Rocky menerapkan platform terbaru berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture) yang dikembangkan dengan konsep: Kualitas Tinggi, Teknologi Terkini dengan Harga Terjangkau, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang semakin efisien.

Daihatsu Rocky hadir dengan 2 varian mesin, yakni 1.0L, dan 1.2L. Untuk Rocky varian mesin 1.0L dilengkapi dengan teknologi turbocharger yang memberikan performa dan akselerasi setara mobil dengan kapasitas mesin di atasnya, serta dilengkapi Dual Mode CVT, yang menghadirkan pengalaman berkendara nyaman, bertenaga sekaligus tetap hemat bahan bakar.

Pada Rocky varian mesin 1.2L, menggunakan mesin baru bertipe 1.2L WA-VE 3 silinder yang bertenaga, namun tetap irit bahan bakar. Selain itu, dengan pilihan Dual Mode CVT pada Rocky 1.2L, membuat berkendara menjadi lebih nyaman dan menyenangkan, serta memiliki harga yang lebih terjangkau, siap menjadi Sahabat Eksis.

Rocky juga dilengkapi dengan fitur keamanan tertinggi di kelasnya, yakni Daihatsu ASA (Advanced Safety Assist). It’s Time to Rock. (S-4)