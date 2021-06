Mercedes-Benz Rayakan Kehadiran Truk Listrik eActros 

MENUTUP bulan Juni 2021, Mercedes-Benz Trucks secara resmi meluncurkan perdana truk heavy-duty bertenaga listrik eActros. Selaras dengan namanya truk ini menggunakan baterai dan motor listrik sebagai penggeraknya.

Member of the Board of Management di Daimler Truck AG Karin Rådström yang bertanggung jawab atas Truk Mercedes-Benz menyampaikan bahwa perusahaannya harus mengakui bahwa transportasi adalah bagian dari masalah dalam hal perubahan iklim. Oleh karena itu Mercedes-Benz juga harus bisa menjadi bagian dari solusi.

"Kami mulai dengan eActros kami yang telah menempuh lebih dari setengah juta kilometer di jalan umum,” ungkap Karin Rådström dalam acara peluncuran eActros yang digelar secara virtual di Stuttgart, Jerman, Rabu (30/6). Rådström yakin dengan akan konsep eActros dan layanan khususnya adalah langkah besar bagi Mercedes-Benz Trucks dan bagi pelanggan untuk menuju transportasi yang netral CO2.

Inti pada teknologi eActros adalah unit penggerak dengan dua motor listrik terintegrasi bersama dengan transmisi dua percepatan yang memberikan kenyamanan dan dinamika berkendara yang dapat diandalkan.

Dua motor listrik berkekuatan 330 kW dipasang langsung untuk menggerakkan gigi diferensial. Motor ini juga dilengkapi energy management system yang terhubung dengan pedal rem. Sistem ini memungkinkan energi yang terbuang dapat dimanfaatkan kembali untuk mengisi daya ke baterai.

Sistem penggerak listrik yang senyap dan bebas emisi membuat truk juga dapat dioperasikan pada malam hari dan memungkinkan beroperasi di lingkungan dalam kota yang memiliki pelarangan bagi kendaraan angkut diesel.

Menurut Function Developer Daimler Trucks & Buses Christian Oesterle, pada saat berjalan maju, saat mulai berjalan perlahan, saat dimuati beban bahkan hingga 40 ton, Mercedes-Benz eActros ini beroperasi dengan begitu senyap.

Tergantung pada variannya, truk berkapasitas 27 ton ini mendapatkan dayanya dari tiga atau empat paket baterai yang masing-masing berkapasitas sekitar 105 kWh. Dengan kapasitas maksimum 420 kWh, memungkinkan truk listrik ini menempuh jarak hingga 400 km.

Pada bagian kolong kabin yang biasanya tempati mesin, terdapat komponen Chiller dan PTC (Positive Temperature Coefficient) untuk mendinginkan baterai dan ruang kabin. Truk yang tersedia dengan pilihan sumbu roda antara 4 dan 5,5 meter ini juga dilengkapi dengan suspensi udara pada seluruh sumbu rodanya.

Untuk mengurangi hambatan udara sekaligus memberikan visual yang lebih baik, eActros dilengkapi MirrorCam sebagai pengganti spion luar. Ada pula Brake Assist dengan fitur perlindungan terhadap para pejalan kaki.

Pada tahap awal, model produksi seri eActros akan tersedia di Jerman, Austria, Swiss, Italia, Spanyol, Prancis, Belanda, Belgia, Inggris Raya, Denmark, Norwegia, dan Swedia. Pasar selanjutnya akan segera menyusul. (S-4)