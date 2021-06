BMW Luncurkan M3 dan BMW M4 Competition di Tanah Air

35 tahun lalu, BMW M3 diperkenalkan BMW M GmbH untuk menjadi kendaraan homologasi Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM) atau balap touring di Jerman yang sangat populer. Hari ini generasi ke-6 dari model legendaris itu diperkenalkan di Indonesia dalam varian the new BMW M3 Competition dan the new BMW M4 Coupé Competition.

Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania menjelaskan bahwa, BMW M telah mainkan peran penting dalam membentuk brand BMW. Selama hampir lima dekade, BMW M telah menjadi simbol bagi kendaraan sport performa tinggi dengan desain emosional serta serangkaian kisah sukses di kejuaraan motorsport.

"BMW M3 Competition dan BMW M4 Coupé Competition terbaru terapkan teknologi racing cars dari sirkuit ke jalan raya, dan ribuan putaran di Nürburgring Nordschleife yang legendaris," ujar Jodie, dalam acara virtual, Rabu (30).

BMW M3 Competition dan BMW M4 Coupé Competition ditenagai oleh mesin 6-silinder segaris dengan Teknologi BMW M TwinPower Turbo yang meiliki output maksimum 510 hp pada 6.250 rpm dengan red-line di 7.200 rpm yang dikombinasi torsi puncak 650 Nm antara 2.750 hingga 5.500 rpm.

Mesin pada the new BMW M3 Competition Sedan dan the new BMW M4 Competition Coupé mampu berakselerasi dari 0 ke 100 km/jam hanya dalam 3,9 detik, dan 12,5 detik dari 0 ke 200 km/jam.

Untuk menyalurkan kemampuannya ke permukaan jalan, disematkan spesifikasi khusus pada bagian kaki-kaki. The new BMW M3 Competition Sedan dilengkapi velg forged BMW M light-alloy Double-spoke style 825 M Bi-colour Jet Black burnished, sedangkan the new BMW M4 Competition Coupé dilengkapi dengan velg forged BMW M light-alloy Double-spoke style 826 M Bi-colour Jet Black burnished with Translucent Shadow.

Keduanya model hadir dengan ukuran ban yang berbeda di as-roda depan dan belakang – dalam ukuran 19x9,5J di depan dan 20x10,5J di belakang. Kedua model ini menggunakan ban dengan ukuran 275/35 R19 di bagian depan dan 285/30 R20 di bagian belakang.

Desain bodi the new BMW M3 Competition Sedan dan the new BMW M4 Competition Coupé mengirimkan pernyataan yang lebih berani dari sebelumnya. Kontributor visual yang ekspresif dari kedua model ini adalah BMW kidney-grill vertikal dengan kisi-kisi udara horizontal, fender yang lebar dengan BMW M gills di bagian depan dan kisi udara pada apron depan dan belakang.

Kedua model, sedan dan coupé juga memiliki atap yang terbuat dari carbon-fibre-reinforced plastic (CFRP) dengan antenna sirip yang dioptimalkan secara aerodinamis, spoiler belakang dan dua exhaust tailpipes khas BMW M.

Lampu depan LED Adaptif dengan BMW Laserlight hadir menjadi standar pada the new BMW M3 Competition Sedan dan the new BMW M4 Competition Coupé. 3 pilihan cat eksterior baru juga tersedia secara eksklusif; Sao Paulo Yellow, Toronto Red metallic dan Isle of Man Green metallic.

Di dalam the new BMW M3 Competition Sedan dan the new BMW M4 Competition Coupé dibekali BMW M Sport Seats yang baru dan dapat disetel secara elektrik sera dilapis kulit fine-grain Merino dengan fitur ventilasi udara.

Desain terbaru pada jok ini juga memberikan impresi sporty melalui elemen warna BMW M dan single-tone leather. Selain itu, kedua mobil ini juga dilengkapi dengan M Carbon interior package yang meliputi tak hanya bagian interior trim dan central console, namun juga diperhalus hingga aplikasi pada bagian stir dan juga paddle shift untuk pertama kalinya.

BMW juga nenawarkan penerapan kustomisasi yang lebih luas melalui skema pemesanan khusus 'Individual' untuk konsumen yang menginginkan tampilan yang lebih pesonal dengan ekstra biaya.

Untuk urusan harga, BMW M3 Competition dibanderol off the road sebesar Rp2,059 miliar, sementara M4 Coupé Competition dibanderol Rp2,119 miliar. Sedangkan untuk BMW M3 Competition Individual dibanderol mulai Rp2,599 miliar, sementara M4 Coupé Competition Individual dijual mulai Rp2,659 miliar. (S-4)