Wuling Umumkan Harga Produk Sesuai Subsidi PPnBM

Sesuai dengan rencana pemerintah yang akan memperpanjang kebijakan subsidi PPnBM 100% hingga Agustus 2021, Wuling Motors mengumumkan harga Confero yang masuk dalam skema relaksasi pajak tersebut. Dengan demikian New Confero yang diluncurkan pada awal bulan ini dipasarkan dengan harga on the road DKI Jakarta Rp146,3 juta dan New Confero S mulai dari Rp169,8 juta.

New Confero merupakan MPV Wuling yang baru mendapat sentuhan ulang grill depan bernuansa hitam dan lampu utama beraksen smoky pada bagian eksteriornya. MPV yang mengusung konsep ‘Leganya Bikin Bahagia’ ini memiliki kapasitas 8-seater yang lapang hingga baris ketiga serta bagasi luas. Fitur pendukung lainnya pada New Confero terdiri dari pendingin udara double blower, seatbelt reminder, serta electric power steering.

Sedangkan New Confero S ialah MPV Wuling yang menyajikan incredible space for new excitement bagi keluarga Indonesia. Lini produk ini dibekali tampilan eksterior depan yang atraktif dan berjiwa muda. Lalu, kabin luas dengan opsi 7-seater captain seat atau 8-seater. Serta berbagai perangkat penunjang kenyamanan dan keselamatan berkendara yang lengkap.

“Kami menyambut dengan baik kebijakan PPnBM dari pemerintah yang kembali berlaku sepenuhnya. New Confero dan New Confero S merupakan lini produk Wuling yang termasuk ke dalam program tersebut. Seri Confero yang mengusung tagline The Real Spacious Family MPV ini telah memperoleh respon konsumen yang positif selama relaksasi PPnBM berlangsung dari Maret hingga Mei lalu,” terangBrand and Marketing Director Wuling Motors Michael Budihardja, pekan lalu.

Subsidi untuk Almaz dan Cortez

Di sisi lain, Wuling juga memberikan subsidi PPnBM kepada seri Almaz RS, seri Almaz, dan juga seri Cortez CT yang besarannya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan dalam rangka memudahkan pelanggan dalam memiliki produk Wuling dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.

"Selain Seri Confero, Kami juga memberikan subsidi PPnBM untuk lini produk lain yakni Almaz RS, Almaz dan Cortez Series. Langkah ini merupakan bentuk kontribusi dan dukungan Wuling dalam pemulihan perekonomian Indonesia untuk bangkit dari masa pandemi," ujar Michael.

Medium SUV Wuling Almaz, menyandang mesin turbocharged 1.500cc dengan pilihan transmisi CVT dan manual (khusus varian Smart Enjoy). Almaz dibekali inovasi perintah suara canggih pertama yang menggunakan bahasa Indonesia, Wuling Indonesian Command (WIND) yang memudahkan konsumen mengakses beragam fitur kendaraan.

Sedangkan Almaz RS adalah flagship SUV Wuling yang dilengkapi inovasi WISE. Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) memadukan Internet of Vehicle (IoV) dan Advance Driving Assistance System (ADAS) dengan 12 fitur andalannya. SUV Wuling ini juga langsung disambut hangat oleh konsumen Tanah Air dengan catatan penjualan yang sangat baik dan apresiasi media yang menjadikannya sebagai Car of The Year dan Best of High SUV Gasoline Otomotif Award 2021.

Untuk segmen medium MPV, Cortez CT didukung dengan mesin 1.5L turbo yang menghasilkan tenaga maksimal 140 HP dan torsi 250 NM dilengkapi transmisi CVT yang halus dengan pilihan transmisi manual untuk tipe C dan S. MPV ini memaksimalkan kenyamanan pengguna dengan kabin lapang, konfigurasi captain seat, serta fitur-fitur pendukung lainnya.

"Sebagai tambahan, pada bulan ini juga tersedia program promo berupa gratis servis selama 4 tahun atau 50.000 KM (mana yang tercapai lebih dahulu) tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku," tutup Michael Budihardja. (S-4)