All New Honda Civic Hatchback Siap Debut Global

Kabar gembira bagi para penggemar Honda di seluruh dunia, khususnya para pecinta setia Civic Hatchback. Baru-baru ini Honda Motor Co Ltd, Jepang menampilkan teaser All New Honda Civic Hatchback secara virtual di situs website www.honda.co.jp.

Ditampilkannya siluet model legendaris Honda ini bersamaan dengan informasi yang menjelaskan bahwa Honda akan menggelar World Premiere All New Honda Civic Hatchback pada Kamis, 24 Juni 2021 mendatang. Peluncuran virtual tersebut bisa disaksikan di akun YouTube resmi Honda di link https://www.youtube.com/user/HondaJPPR mulai pukul 10:00 pagi (waktu Jepang).

Civic merupakan salah satu model Honda terlaris di dunia. Penjualan kumulatif Honda Civic Series di seluruh dunia sejak diperkenalkan pada 1972 telah mencapai sekitar 27 juta unit. Honda Civic terus berkembang dengan memenuhi kebutuhan pelanggan selangkah lebih maju dari waktu.

Di Indonesia, model Honda Civic sendiri telah dipasarkan di Indonesia sejak 1976 dalam varian sedan, hatchback dan mdel spesial Honda Civic Type R. Meskipun baru dipasarkan kembali secara resmi di Indonesia pada 2017 lalu, varian Hatchback dari Honda Civic terus populer dan mempunyai pengguna yang sangat loyal di Indonesia. (S-4)