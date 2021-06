GMM Luncurkan The New Audi A5 Sportback

PT Garuda Mataram Motor (GMM) secara resmi mengumumkan diluncurkannya sedan sport mewah terbaru The New Audi A5 Sportback secara virtual pada Rabu (9/6/2021). Kendaraan berdesain unik tersebut hadir dengan beberapa sentuhan ulang baik pada sisi tampilan maupun pada fitur yang diusungnya dengan harga off the road DKI Jakarta mulai dari Rp1,248 miliar.

The New Audi A5 Sportback hadir dalam format sedan empat pintu dengan garis atap bergaya coupe yang kental dan mengusung bahasa desain Audi tebaru. DNA Audi yang kental dengan dunia motorsport yang sporti tertuang pada wajah yang kaya akan garis-garis tegas, kuat dan tajam.

Sedan eksekutif yang hadir dalam varian S-Line ini semakin tegas dengan gril single frame dengan logo khas Audi di bagian tengahnya. Motif honeycomb melebar diapit oleh sepasang lampu berdesain agresif yang menimbulkan kesan mengintimidasi siapapun yang berada di depannya.

Lampunya sendiri berteknologi Matrix LED lengkap dengan DRL berbentuk siku di bagian atas hingga ke bagian sisi rumah lampu. Lekukan-lekukan tajam pada bagian bumper serta lubang udara pada bagian sisinya menambah kesan agresif pada kendaraan berkapasitas 5 penumpang tersebut.

Menyapu bagian sisinya kita akan sangat jelas melihat siluet garis atap yang melandai ke bagian belakang yang menegaskan statusnya sebagai sebuah coupe dengan empat pintu yang unik. Keunikan kendaraan ini semakin menonjol saat pintunya terbuka lebar yang menunjukkan keempat jendelanya yang menganut model frameless.

Sebagai catatan: Jendela model framless biasanya diterapkan pada mobil-mobil model dua pintu atau mobil jenis convertible/cabriolet.

Bagian belakang The New Audi A5 Sportback memiliki kaca belakang yang menyatu dengan pintu bagasi. Di bagian ujung belakang terdapat lampu kombinasi LED unik dan cantik khas Audi yang mengingatkan kita pada pola cahaya pada lampu belakang mobil sport 'saudaranya' yaitu Lamborghini.

Menjelahi interiornya kita akan disambut tampilan dasbor ramping minimalis dengan tampilan asimetris. Bagian tengahnya terdapat layar sentuh MMI 10,1 inci yang menjadi pusat pengendali.

Audi juga memberikan opsi kustomisasi untuk para konsumen The New Audi A5 Sportback. Dengan dua pilihan warna Black dan Okapi Brown, konsumen dapat memilih jenis bangku, yaitu sport seat atau sport seat dengan ventilasi, selain bangku standar.

Ada juga paket interior opsi paket S Line interior yang terdiri dari embos ’S’ pada kursi sport seat berbalut kulit Nappa, plafon fabric berwaran hitam, serta permukaan aksen di interior berbalut warna hitam Glossy.

Desain kursi depan juga sudah dirancang sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan, serta ergonomi yang cukup untuk dapat mereduksi lelah terutama pada perjalanan jauh. Untuk ruang penumpang belakang juga cukup lapang, terutama pada bagian ruang kaki yang memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

GMM memberikan dua pilihan mesin untuk konsumen Audi A5 Sportback di Indonesia. Yang pertama adalah mesin 2.0 L TFSI bertenaga 190 hp dengan torsi maksimum 320 Nm dikombinasi penggerak roda depan (FWD). Atau 2.0 L TFSI bertenaga maksimal 245 hp dengan torsi maksimal 370 Nm pada model penggerak All Wheel Drive (Quattro). (S-4)