Program Penjualan Mitsubishi Motors Juni 2021

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menginformasikan program penjualan untuk setiap pembelian kendaraan Mitsubishi Motors bulan Juni 2021.

"Konsumen dapat memanfaatkan pilihan program pembiayaan, gratis biaya jasa, gratis asuransi, serta keuntungan dari kebijakan insentif PPnBM untuk model Xpander dan Xpander Cross, sesuai waktu delivery unit. Selain itu, konsumen juga mendapatkan kemudahan terkait perawatan dan perlindungan kendaraannya lewat rangkaian program purna jual paket SMART. Untuk meraih kepuasan konsumen,yang tinggi, dukungan layanan purnajual diberikan melalui Mitsubishi One,” jelas Presiden Direktur MMKSI Naoya Nakamura dalam siaran resminya, Selasa (8/6).

Program penjualan yang dapat dinikmati oleh konsumen selama bulan Juni 2021 berlaku untuk bebrapa model Mitsubishi.

Xpander dan Xpander Cross

Khusus pembelian Xpander dan Xpander Cross di Juni 2021 akan mendapatkan:

1. Penerapan keringanan harga dengan perhitungan insentif PPnBM sesuai varian dan waktu pengiriman unit/ pembukaan faktur. Diskon insentif PPnBM 50% untuk periode delivery unit Juni – Agustus 2021.

2. Pilihan program pembiayaan: melalui PT Dipo Star Finance (S&K berlaku):

- Down Payment ringan mulai 15%, atau

- Bunga rendah 0% sampai dengan tenor 2 tahun ,atau

- Gratis Asuransi 3 tahun, atau

- Paket Smart Cash dengan bunga 0% dan gratis asuransi serta biaya admin

3. Gratis kaca film Konica Minolta untuk Xpander, atau gratis kaca film V-Kool untuk varian A/T Premium dan kaca fim Konica Minolta untuk varian A/T dan M/T lhusus Xpander Cross.

4. Gratis Paket SMART SILVER untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun (validasi faktur Juni):

- Biaya Jasa (Untuk semua varian)

- Suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil & Brake Fluid (sesuai dengan Jadwal Service Booklet)

- Chemical item: Engine flush

- Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) selama 1 tahun, dengan nominal klaim maksimal hingga Rp5 juta/orang (Xpander), atau Rp10 juta/orang (Xpander Cross) selama periode*

- Asuransi Ban Pecah selama 1 tahun, dengan nominal klaim maksimal Rp1 juta (Xpander) atau Rp1,4 juta (Xpander Cross) dan berlaku untuk 1 ban selama periode.

New Pajero Sport

Khusus pembelian New Pajero Sport di bulan Juni 2021 akan mendapatkan:

1. Pilihan program pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance (S&K berlaku):

- Down Payment ringan mulai 15%, atau

- Bunga ringan 0,75%, atau

- Program cashback Rp 7.500.000

2. Kemudahan dan keuntungan biaya perawatan dengan Paket SMART Silver

3. Gratis kaca film V-Kool

4. Gratis Paket SMART SILVER untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun (validasi faktur Juni):

- Biaya Jasa (Untuk semua varian)

- Suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil & Brake Fluid (sesuai dengan Jadwal Service Booklet)

- Chemical item: Diesel fuel system cleaner, Engine flush

Eclipse Cross

Khusus pembelian Eclipse Cross di bulan Juni 2021 akan mendapatkan:

1. Pilihan program cashback Rp 5.000.000 atau

2. Pilihan program pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance (S&K berlaku):

- Bunga 0% sampai dengan tenor 1 tahun, atau

- Gratis asuransi 2 tahun

3. Gratis Paket Free Maintenance untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun (validasi faktur Juni):

- Biaya Jasa (Untuk semua varian)

- Suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil & Brake Fluid (sesuai dengan Jadwal Service Booklet)

4. Gratis kaca film V-kool

Outlander PHEV

Khusus pembelian Outlander PHEV di bulan Juni 2021 akan mendapatkan:

1. Pilihan program pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance (S&K):

- Bunga 0% sampai dengan tenor 1 tahun, atau

- Gratis asuransi 2 tahun

2. Gratis Paket Free Maintenance untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun (validasi faktur Juni):

- Biaya Jasa (Untuk semua varian)

- Suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil & Brake Fluid (sesuai dengan Jadwal Service Booklet)

3. Gratis kaca film V-Kool

4. Gratis standard AC Home Charger beserta instalasinya

Triton 4x4

Khusus pembelian Triton 4x4 di bulan Juni 2021 akan mendapatkan:

1. Program penawaran khusus dari leasing tertentu

2. Gratis ban MT untuk varian SC & DC HDX

3. Gratis biaya jasa dan suku cadang (sesuai dengan Jadwal Service Booklet) hingga 40.000 km atau 2 tahun untuk semua varian

Triton 4x2

Khusus pembelian Triton 4x2 di bulan Juni 2021 akan mendapatkan program cashback Rp 8.000.000 dan penawaran khusus dari leasing tertentu.

L300

Khusus pembelian L300 di bulan Juni 2021 akan mendapatkan program cashback dan Rp 5.000.000, penawaran khusus dari leasing tertentu dan hadiah langsung LED TV.

Seluruh program memiliki syarat dan ketentuan berlaku. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait program ini, konsumen dapat langsung menghubungi dealer Mitsubishi Motors terdekat. (S-4)