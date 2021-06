Wuling Rilis New Confero dengan Harga Relaksasi PPnBM

Sejalan dengan kebijakan insentif PPnBM dari pemerintah yang memasuki jilid kedua, Wuling mengambil langkah dengan meluncurkan New Confero yang hadir dengan beberapa ubahan namun tetap mengedepankan kabin yang lapang. Sebagai lini produk Wuling yang masuk dalam skema relaksasi PPnBM dari pemerintah, New Confero dijual mulai harga Rp150,8 juta on the road DKI Jakarta.



"Kali ini, kami memperkenalkan New Confero kepada masyarakat Indonesia. Dengan mengusung konsep 'Leganya Bikin Bahagia', produk ini memiliki kabin yang lapang sebagai andalannya untuk mengakomodasi beragam kebutuhan mobilitas konsumen. Kami berharap kehadiran New Confero dapat menjadi bagian dalam setiap perjalanan konsumen menuju kehidupan yang lebih baik sejalan dengan semangat Drive For A Better Life,” ujar Brand & Marketing Director Wuling Motors Michael Budihardja.

Ubahan pada eksterior tampak pada grill depan bernuansa hitam serta lampu utama dengan aksen smokey. MPV ini tetap mengutamakan kabin yang lapang hingga baris ketiga dengan kapasitas 8-seater serta bagasi yang luas. New Confero juga dilengkapi dengan pendingin udara double blower dan seatbelt reminder.

Kehadiran New Confero didukung berbagai layanan purna jual mulai dari garansi umum kendaraan selama tiga tahun atau 100.000 kilometer, garansi komponen utama mesin dan transmisi selama lima tahun atau 100.000 kilometer dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Wuling New Confero ditawarkan dalam lima pilihan warna, yakni Carnelian Red, Pristine White, Dazzling Silver, Aurora Silver dan Starry Black. Khusus di bulan ini, turut ditawarkan promo untuk pembelian New Confero berupa bebas biaya servis selama 4 tahun atau 50.000 kilometer (mana yang lebih dulu tercapai).

Mulai Juni 2021, pemerintah melanjutkan kebijakan relaksasi PPnBM dengan insentif sebesar 50% yang menjadikan seri Confero mendapatkan pengurangan harga jual. Hal tersebut tak hanya berlaku untuk New Confero, namun juga bagi New Confero S yang telah diluncurkan pada Maret lalu.

"Kami yakin bahwa keberlanjutan pemberlakuan kebijakan ini pada seri Confero akan mempermudah para calon konsumen untuk memiliki lini produk ini dan turut berkontribusi dalam pemulihan perekonomian nasional. Segera manfaatkan kesempatan untuk mendapatkan seri Confero dengan harga yang menarik," ujar Michael.

Daftar harga New Confero versi relaksasi PPnBM

- New Confero: Rp150,8 juta

- New Confero S tipe C Lux: Rp174,8 juta

- New Confero S tipe C Lux+: Rp176,8 juta

- New Confero S tipe L Lux: Rp186,8 juta

- New Confero S tipe L Lux+: Rp188,8 juta

- New Confero S tipe L ACT Lux: Rp195,8 juta

- New Confero S tipe L ACT Lux+: Rp197,8 juta

