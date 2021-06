Wuling Umumkan Harga Baru Sesuai PPnBM

Wuling Motors merilis beberapa pengumuman terkait harga jual on the road (otr) lini kendaraan produksinya di Indonesia. Diantaranya adalah

Almaz RS yang telah berakhir masa promosi peluncurannya.

Dengan berakhirnya penawaran harga khusus periode peluncurannya, SUV berteknologi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) dan Wuling Indonesian Command (WIND) tersebut kini dipasarkan mulai dari Rp365,8 juta otr Jakarta.

“Menutup periode peluncuran Almaz RS, awal bulan ini kami mengumumkan harga OTR resmi flagship model tersebut kepada masyarakat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada konsumen atas sambutan hangat terhadap produk kami ini yang terlihat dalam angka pemesanan dan penjualan yang baik semenjak diluncurkan serta apresiasi positif dari media untuk SUV pintar ini,” jelas Brand and Marketing Director Wuling Motors Michael Budihardja dalam siaran persnya, Kamis (3/6).

Sebagai Intelligent Digital Car, Almaz RS hadir sebagai Rising Star di segmen SUV dengan inovasi WISE yang menggabungkan dua kelompok fitur, yakni Internet of Vehicle (IoV) dan Advanced Driver Assistant System (ADAS). IoV berfungsi menghubungkan kendaraan dengan penggunanya melalui sentuhan jari dan perintah suara berbahasa Indonesia.

Di sisi lain, ADAS mengintegrasikan empat kategori fungsi yang terdiri dari 12 fitur yang membantu pengguna untuk mendapatkan pengalaman berkendara unik yang aman dan nyaman. Fitur perintah suara canggih berbahasa Indonesia pertama, WIND juga turut disematkan pada Almaz RS. Dengan bekal inovasi canggih tersebut, Almaz RS dianugerahi gelar bergengsi Car of The Year serta Best High SUV Gasoline pada Otomotif Award 2021.

Selain itu, Wuling juga memberikan subsidi PPnBM sebesar 50% kepada seri Almaz RS, seri Almaz, dan juga seri Cortez CT yang sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk semakin memberikan keringanan bagi masyarakat untuk memiliki lini produk dari Wuling sekaligus berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi di tengah masa pandemi saat ini. Subsidi tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan untuk menggerakan segmen produk Wuling di pasar otomotif Indonesia.

“Kami terus mendukung pemulihan perekonomian Indonesia untuk bangkit dari masa pandemi melalui program subsidi PPnBM dari Wuling kepada tiga produk tersebut. Dengan subsidi ini, kami berharap dapat berkontribusi dalam membantu industri otomotif untuk terus bergerak lebih baik ke depannya dan memudahkan konsumen,” tambah Michael Budihardja.

Wuling Almaz series didukung mesin turbocharged 1.500cc dengan pilihan transmisi CVT dan manual (khusus varian Smart Enjoy). Di segmen medium MPV, Cortez CT didukung dengan mesin 1.5L turbo yang menghasilkan tenaga maksimal 140 HP dan torsi 250 NM dilengkapi transmisi CVT yang halus dengan pilihan transmisi manual untuk tipe C dan S.

“Untuk semakin memudahkan pelanggan dalam memiliki produk Wuling, selain insentif PPnBM dari Wuling, kami juga turut menghadirkan program promo berupa gratis servis selama 4 tahun atau 50.000 KM (mana yang tercapai lebih dahulu) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,” tutup Michael Budihardja. (S-4)