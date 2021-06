Toyota Tingkatkan Fitur Safety New Alphard dan New Vellfire

Dalam upaya mewujudkan komitmen untuk menghadirkan ever better cars bagi pelanggan, PT Toyota Astra Motor (TAM) kembali memberi sentuhan baru pada MPV Luxury Toyota yaitu New Alphard dan New Vellfire di pertengahan tahun ini.

Pada New Vellfire terdapat sentuhan ulang pada tampilannya yang dibuat lebih sportif serta penyematan fitur keselamatan yang lebih advance baik pada New Alphard maupun pada New Vellfire.

Dirancang sebagai mobil premium yang mengedepankan kenyamanan serta kemewahan, Alphard dan Vellfire merupakan MPV di segmen kelas atas yang paling populer dengan pangsa pasar whole sales 70,3% selama Januari – April 2021 ini.

President Director TAM Susumu Matsuda menjelaskan bahwa dalam mewujudkan komitmen Mobility Happiness for All, menghadirkan ever better cars menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, Toyota terus melakukan continuous improvement untuk menghadirkan produk yang lebih baik serta sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang beragam dan terus berkembang.

"Termasuk Alphard dan Vellfire yang merupakan produk andalan Toyota di segmen MPV Luxury. Dan di momen 50 tahun perjalanan Toyota di Indonesia ini, kami kembali hadirkan improvement pada New Alphard dan New Vellfire dengan meningkatkan fitur safety dan menyegarkan tampilan untuk menghadirkan pengalaman bermobilitas yang enjoyable dan personalized bagi para pelanggan,” beber Matsuda san, Kamis (3/6).

Meski masuk di segmen yang sama, Alphard dan Vellfire memiliki karakter yang jauh berbeda. Alphard didesain dengan nuansa mewah, anggun, dan formal, sedangkan Vellfire menonjolkan tampilan modern dan high tech dengan kesan berani dan sporty.

New Vellfire kini hadir dengan desain eksterior yang lebih sporty berkat desain baru pada Impressive Front Lower Bumper, Dynamic Side Skirt, hingga Sleek Rear Bumper. Pada sisi interior, Speedometer Ring pada New Vellfire kini memiliki aksen warna merah untuk meningkatkan aura sporty. Toyota juga menawarkan pilihan warna baru untuk New Vellfire yaitu Sparkling Black Pearl.

New Alphard dan New Vellfire saat ini telah mengalami penyempurnaan pada fitur Adaptive Cruise Control (ACC) yang sudah dapat diaktifkan sejak kecepatan 0 km/h dari yang sebelumnya baru aktif mulai 50 km/h. Tujuannya agar semakin memberikan kenyamanan kepada penggunanya, sekaligus meningkatkan faktor keselamatan dalam bermobilitas.

ACC sendiri merupakan bagian dari fitur Toyota Safety Sense (TSS) yang diaplikasikan pada Alphard dan Vellfire sejak awal 2020 lalu. TSS terdiri Pre-Collision System (PCS), Lane Departure Alert (LDA), Adaptive Cruise Control (ACC), dan Automatic High Beam (AHB). Selain itu Alphard dan Vellfire juga sudah dilengkapi dengan fitur Tire Pressure Monitoring System (TPMS) dan Intelligent Clearance Sonar (ICS).

Alphard secara resmi di pasarkan di Indonesia pada 2008disusul Vellfire pada 2015. Sejak awal kedua model ini sudah mendapat sambutan yang positif dari masyarakat Indonesia dan terus menjadi market leader di segmennya. Total penjualan whole sales Alphard dan Vellfire sejak 2008 sampai April 2021 ini sudah mencapai 28.458 unit.

"Kami harap melalui penyegaran eksterior pada New Vellfire yang semakin sporty dan safety features pada New Alphard dan New Vellfire yang semakin advance dapat senantiasa memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan yang terus berkembang dengan memberikan pilihan line-up MPV yang lengkap," ujar Vice President Director TAM Henry Tanoto. (S-4)