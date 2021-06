Mercedes-Benz Indonesia Hadirkan Tiga Kendaraan Kompak Baru

Dalam acara Mercedes-Benz Star Drive 2021 yang digelar mulai 3 hingga 6 Juni di Senayan City, Jakarta, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) memperkenalkan dua kendaraan kompak yaitu A-Class dan GLA, serta Mercedes-AMG kompak sport coupé.

Sedan kompak A-Class sudah diluncurkan sejak Oktober 2019 sedangkan SUV kompak GLA pada Oktober 2020. Namun kali ini MBDI menghadirkan keduanya dalam status 'rakitan lokal'. Model ketiga yang diperkenalkan adalah New Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupé yang disebut-sebut sebagai Super-sportscar di kelas mobil kompak.

Sedan kompak A-Class rakitan pabrik Mercedes-Benz Wanaherang, Bogor itu hadir dalam sosok A 200 Sedan Progressive Line. Kehadirannya menambah portfolio kendaraan premium rakitan lokal yang sudah hadir sebelumnya seperti C-Class, E-Class, dan S-Class di segmen sedan.

Begitu pula dengan model SUV GLA rakitan lokal yang hadir dalam sosok GLA 200 AMG Line. Kehadirannya kendaraan ini juga menambah panjang deretan SUV Mercedes-Benz yang dirakit di dalam negeri seperti New GLA, GLC, GLE dan GLS.

A 200 Sedan Progressive Line dijual dengan harga off the road Rp751 juta, sedangkan GLA 200 AMG Line dibanderol dengan harga off the road Rp761 juta, sementara New Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupé ditawarkan dengan harga off the road 1,465 miliar.

"Hari ini di STAR DRIVE 2021, kami dengan bangga memperkenalkan dua kendaraan kompak rakitan lokal dari Mercedes-Benz. Dengan New A-Class Sedan dan New GLA, kami terus melanjutkan komitmen untuk melayani pelanggan kami di Indonesia dengan produk Mercedes-Benz berkualitas tinggi yang dibuat oleh rekan-rekan yang kami banggakan di Indonesia", ujar President Director MBDI Choi Duk Jun, Kamis (3/6). (S-4)