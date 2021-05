HMID Rangkul Tugu Insurance untuk Konsuman Mobil Listrik Hyundai

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) merangkul PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) dalam upaya memberikan perlindungan asuransi kepada para pelanggan mobil listrik Hyundai di Indonesia.

Saat ini mobil listrik sudah menjadi bagian dari fokus pengembangan Hyundai yang saat ini sudah berhasil menghadirkan IONIQ dan KONA sebagai dua tipe mobil listrik dari Hyundai bagi masyarakat Indonesia.

Seperti halnya mobil konvensional, mobil listrik pun tentu membutuhkan perlindungan asuransi, karena risiko kerusakan pasti akan tetap ada, dan oleh karena itu HMID berkolaborasi dengan Tugu Insurance untuk memberikan perlindungan asuransi mobil listrik dengan beberapa fitur menarik bagi pelanggannya.

Sales Director HMID Erwin Djajadiputra menyampaikan bahwa kenyamanan bagi pelanggan Hyundai termasuk pelanggan mobil listrik tidak hanya dari sisi produk dan layanan yang dihadirkan oleh HMID. Perlindungan terbaik dari sisi asuransi juga dapat memaksimalkan kepuasan pelanggan Hyundai.

"Oleh karena itu kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan Tugu Insurance sebagai bagian dari komitmen Hyundai untuk terus memberikan pelayanan yang customer-centric bagi seluruh pelanggan Hyundai di Indonesia," ujar Erwin dalam siaran resminya, Jumat, (28/5).

Direktur Pemasaran Asuransi Non Migas Tugu Insurance Ery Widiatmoko mengatakan, melalui produk 't-drive', perusahaannya saat ini memberikan perlindungan komprehensif kepada pelanggan mobil listrik Hyundai.

"Tidak hanya itu kami melengkapi juga dengan fitur-fitur lain seperti, 'New for Old' yaitu penggantian dengan mobil baru apabila terjadi kerusakan total dalam periode satu tahun, 'Cover for Charging Protection' yaitu perlindungan untuk cover charger, dan tentunya semua perbaikan dilakukan di authorized Workshop Hyundai.” imbuh Ery.

Selain dari perspektif bisnis, sambung Ery, kerja sama ini juga merupakan wujud kontribusi Tugu Insurance terhadap pencapaian Sustainability Development Goals, dengan mendukung pengembangan teknologi yang dapat memberikan kebaikan bagi lingkungan melalui mobil yang ramah lingkungan.

Saat ini HMID sedang menggelar program pembelian produk Hyundai IONIQ selama bulan Mei dengan bunga 0 persen untuk 1 tahun disertai asuransi mobil untuk 2 tahun. (S-4)