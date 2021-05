IIMS Hybrid 2021 Jadi Barometer Gelaran Even

Dyandra Promosindo sukses menyelenggarakan salah satu historical event yang disetujui pada masa pandemi yakni Indonesia International Motor Show IIMS Hybrid 2021 pada 15–25 April 2021 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Gelaran ini menjadi benchmark bagi penyelenggaraan event dengan mengadaptasi konsep hibrida.



IIMS Hybrid 2021 meraih beberapa torehan positif dalam penyelengaraannya. Selama sebelas hari, pengunjung yang hadir secara langsung ke JIExpo Kemayoran tercatat 100.074 orang. Sedangkan melalui virtual atau online IIMS Hybrid 2021, mencapai 784.000 halaman dilihat pada website www.indonesianmotorshow.com.

Berdasarkan data penjualan yang dilaporkan, tercatat IIMS Hybrid 2021 berhasil meraih transaksi sebesar Rp2.019.973.598.911 dengan total 4.624 unit. Pencapaian ini membuktikan bahwa industri otomotif Indonesia memiliki peluang untuk bangkit terutama kendaraan listrik dengan tinggnya ketertarikan pengunjung pada teknologi ramah lingkungan tersebut.

Selain itu, gelaran IIMS Hybrid 2021 turut berkontribusi dalam memberikan peluang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Food & Beverages (F&B) untuk bangkit kembali dengan tersedianya fasilitas food court & food truck di IIMS Hybrid 2021.

IIMS Hybrid 2021 memiliki beragam program pendukung yang ada di IIMS Hybrid 2021, diantaranya ajakan nyata cinta lingkungan selama pameran berlangsung, Gerakan MICE (GEMICE), IIMS Cahaya Ramadan, IIMS Test Drive, IIMS Test Ride, IIMS Community Experience, dan IIMS THR Lebaran, IIMS Unique Car.

Acara semakin berisi dengan kehadiran Indonesia Automodified (IAM), Indonesian Custom Show, IOF 'Off Road Humanity', IIMS Hybrid Motoshow, Indonesia Automodified, Miss IIMS, PAHAMI Audio Contest, PPMKI Classic Car Show off, The Wasteland Project, Program IMI, Pembalap 3 Generasi, Alamku Negeriku, IIMS Awards, IIMS Talk, Fk30, Robinson Journey, Naikmotor & Belajarhelm, IIMS x Gigas All Star, BJB, dan IIMS x Plasticpay.

IIMS Hybrid 2021 membuktikan bahwa inovasi dan penggunaan teknologi bisa diterapkan dalam penyelenggaraan event di era new normal ini.

Tidak kurang dari 200 orang volunteer dengan latar belakang mahasiswa/mahasiswi dari beragam kampus ternama di Indonesia direkrut untuk menjadi bagian dari Join Task Force Satgas Covid-19 untuk memastikan penerapan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability) berjalan dengan baik dan ketat selama penyelenggaraan IIMS Hybrid 2021. Tak hanya itu, penerapan protokol kesehatan CHSE yang ketat dan tepat menjadi kunci dalam kesuksesan penyelenggaraan event.

Selain itu IIMS Hybrid 2021 memberikan momen positif untuk industri otomotif Indonesia sehingga kedepannya baik dapat berkontribusi lebih maksimal untuk perkembangan indsutri otomotif skala nasional hingga internasional. (S-4)