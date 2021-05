Auto2000 Ajak Masyarakat Nikmati PPnBM 0% Toyota Raize

All New Toyota Raize resmi hadir di Indonesia. Auto2000 mengimbau calon konsumen ang berminat untuk menghubungi cabang Auto2000 untuk melakukan pemesanan sagar dapat memanfaatkan program diskon PPnBM 2021.

All New Raize untuk pasar Indonesia ditawarkan dalam empat basis varian bermesin 1.0 liter 3-silinder turbochager yaitu:

- Raize 1.0T G M/T One Tone Rp219,9 juta

- Raize 1.0T G CVT One Tone Rp233,1 juta

- Raize 1.0T GR Sport CVT One Tone Rp244,7 juta

- Raize 1.0T GR Sport CVT TSS One Tone Rp263,7 juta

Dari masing-masing varian di atas, Toyota juga menawarkan pilihan warna versi Duo-Tone dengan ciri atap berwarna hitam. Untuk memilikinya konsumen cukup menambah Rp2,3 juta.

Auto2000 menginformasikan bahwa daftar harga di atas merupakan harga setelah mendapatkan diskon relaksasi PPnBM sebesar 100% yang berlaku hingga akhir Mei ini, berdasarkan tanggal pengiriman kendaraan. Bila waktunya sudah melewati Mei maka yang berlaku adalah diskon periode kedua yaitu 50%.

Oleh karena itu, Auto2000 mengajak calon konsumen untuk segera memanfaatkan 'insentif' periode awal dari Pemerintah tersebut. Cukup dengan membayar booking fee Rp5 Juta, AutoFamily bisa masuk daftar inden untuk mendapatkannya. Sementara untuk mengetahui lebih mudah angka cicilan bisa langsung cek ke Auto2000 Digiroom.

Sebagai contoh, untuk model All New Raize 1.0T G M/T, dengan cara kredit selama 60 bulan dimana down payment sebesar 20%, maka estimasi uang muka yang harus dibayar adalah sebesar Rp44 jutaan (belum termasuk biaya administrasi dan lain-lain) dan cicilan Rp4,3 Jutaan perbulan. Syarat dan ketentuan berlaku.

Bagi AutoFamily yang menginginkan untuk test drive dan mendapatkan detil informasi juga bisa langsung menghubungi salesman di cabang Auto2000 mengingat nantinya akan ada kesempatan untuk menjajal mobil test drive All New Raize di cabang Auto2000. (S-4)