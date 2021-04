Honda All New Civic Sedan Gen-11 Debut di Amerika Serikat

Honda mengumumkan diperkenalkannya All New Civic Sedan Generasi ke-11 pada Rabu (28/4) di Torrance, California, Amerika Serikat. Civic sedan generasi ke-11 direncanakan akan dipasarkan pada 2022 mendatang di pasar Amerika.

Dalam mendesain mobil ini, Honda berusaha menciptakan mobil yang akan menjadi inovasi di segmennya dengan meninjau kembali konsep desain yang tak lekang oleh waktu seperti generasi Civic terdahulunya.

Bodi mobil dengan konsep 'Thin and Light' ini terlihat memiliki kap dan front fender yang rendah, serta garis horizontal rendah melapisi bodi yang menonjolkan roda dan ban yang menjadikan mobil terasa lebih lapang.

Pada bagian interior, dengan pendekatan 'Man-Maximum, Machine-Minimum' menghasilkan nilai khas Civic klasik yang sangat sederhana, bersih dan modern. Desain kabin yang rapih diwarisi dari generasi awal Civic yang menampilkan visibilitas luar biasa, ergonomis, intuitif serta teknologi yang berfokus pada pengemudi.

Untuk pertama kalinya pada mobil Civic, Honda memberikan tampilan instrumen digital dengan layar sentuh yang lebar dan berwarna.

All New Civic Sedan memiliki bodi yang lebih kukuh dari generasi sebelumnya yang memungkinkan sensasi berkendara, pengendalian, dan NVH (Noise, Vibration, & Harshness) yang lebih baik.

All New Civic Sedan memiliki beberapa tipe, diantaranya tipe LX dan Sport bermesin 4 silinder 2.0 liter yang menghasilkan 158 HP di 6.500 rpm. Sedangkan tipe EX dan Touring memiliki mesin 1.5 liter turbo 4 silinder yang menghasilkan 180 HP pada 6.000 rpm.

Pada fitur keselamatan, All New Civic Sedan ini memperkenalkan beberapa sistem keselamatan aktif dan pasif yang baru. Untuk pertama kali di dunia, airbag bagian depan dirancang untuk mengurangi kondisi yang berkaitan dengan cedera otak.

Fitur Honda SENSING juga disematkan pada mobil ini dengan menambahkan Traffic Jam Assist dan sistem berbasis kamera baru yang meningkatkan fungsionalitas yang ada, seperti aplikasi rem yang lebih alami dan reaksi yang lebih cepat saat menggunakan Adaptive Cruise Control (ACC) dan Lane Keeping Assist System (LKAS). Dengan tambahan delapan sensor sonar, model Civic juga untuk pertama kalinya memiliki fitur Low-Speed Braking Control.

"Civic telah menjadi pilihan utama bagi pembeli mobil compact selama hampir 50 tahun dan Honda Civic generasi ke-11 ini hadir dengan gaya sederhana namun sporty pada bagian interior dan eksterior dengan fitur serta kinerja terbaik di kelasnya," ungkap Executive Vice President of National Operations, American Honda Motor Co Inc Dave Gardner.

Civic telah terjual lebih dari 12 juta sejak 1973 di pasar Amerika, yang menjadikannya salah satu dari tiga mobil penumpang terlaris di Amerika selama 48 tahun terakhir. Dengan penjualan lebih dari 1,7 juta unit selama lima tahun terakhir, Civic telah menjadi mobil nomor satu di Amerika sejak tahun 2015. (S-4)