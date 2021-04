Suzuki Auto Value Kembali Gelar Extra Cashback Rp4 Juta

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melalui Auto Value kembali menghadirkan program Extra Cashback hingga Rp4 Juta bagi calon pelanggan Suzuki XL7, All New Ertiga, maupun SX4 S-Cross yang melakukan tukar tambah (trade-in) di Auto Value. Program ini berlaku sepanjang Mei 2021.

“Program tukar tambah Extra Cashback melalui Auto Value berlaku di seluruh outlet Jabodetabek, Semarang, Cirebon, Surabaya, dan Bangka Belitung hingga akhir bulan Mei. Pelanggan XL7, All New Ertiga maupun SX4 S-Cross yang melakukan trade-in melalui Auto Value akan mendapatkan extra cashback sampai dengan 4 juta," ujar Head of Business Development Hendro Kaligis, Jumat (30/4).

Menurut Hendro, program Extra Cashback ini memberikan keuntungan tambahan di luar program penjualan regular yang berlaku di masing-masing daerah dan relaksasi PPnBM. Pada program trade-in di Auto Value juga menerima semua merek kendaraan penumpang tahun produksi 2011–2019, dengan syarat dan ketentuan berlaku seperti keterangan di bawah ini.

Untuk wilayah Jabodetabek, mobil lama harus berpelat nomor B, sedangkan untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, mobil lama harus berpelat nomor L, W, N, atau S, wilayah Cirebon dan sekitarnya berpelat nomor E, Semarang dan sekitarnya berpelat nomor H atau K, sedangngkan Bangka Belitung mobil lama harus berpelat nomor BN.

Untuk dapat menikmati program dari Auto Value ini, calon pelanggan cukup mengakses website Auto Value di www.AutoValue.co.id atau menghubungi wiraniaga Suzuki untuk membuat janji temu agar proses valuasi mobil lama bisa dilakukan secara langsung; Pertemuan ini dapat dilakukan di mana saja sesuai dengan permintaan pelanggan.



Setelah itu, tim Auto Value akan melakukan valuasi kendaraan. Petugas Auto Value yang mengunjungi calon pelanggan merupakan anggota yang sehat, menggunakan masker dan menggunakan hand-sanitizer sebelum dan setelah memulai proses.

Hendr menambahkan, mitra Auto Value memberikan penawaran mobil lama dengan harga yang kompetitif meskipun saat ini pasar mobil bekas sedang tertekan. Namun tentunya, penawaran harga akan sesuai dengan kondisi kendaraan.

"Mobil yang rajin mengikuti jadwal perawatan berkala di bengkel resmi tentunya akan mendapat harga yang lebih tinggi, sehingga pelanggan mendapatkan keuntungan berlipat: harga mobil lama kompetitif serta extra cashback,” tutup Hendro Kaligis. (S-4)