Honda Kembali Jadi Sponsor Utama F1 Jepang 2021

Honda Motor Co Ltd, Jepang mengumumkan akan kembali menjadi sponsor utama dari agenda balap Kejuaraan Dunia FIA Formula One (F1) 2021 Japanese Grand Prix yang akan berlangsung di Sirkuit Suzuka, Prefektur Mie pada 8–10 Oktober 2021.

Chief Officer for Brand and Communication Operations, Honda Motor Co Ltd Koji Watanabe mengatakan, Honda merasa sangat terhormat untuk kembali menjadi sponsor utama Honda Grand Prix Jepang di arena balap tradisional, Sirkuit Suzuka, seperti di musim 2018 lalu dan berterima kasih kepada semua penggemar F1 dan pihak terkait.

"Kami berharap olahraga motorsport di Jepang terus bertambah populer kedepannya. Tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir Honda berpartisipasi di F1. Kami akan melakukan segala upaya yang kami bisa dengan Scuderia AlphaTauri dan juga Red Bull Racing untuk mendapatkan hasil terbaik di Sirkuit Suzuka," ungkap Watanabe.

Ajang Formula One Japanese Grand Prix pertama kali diadakan pada 1976, dan mulai digelar di Sirkuit Suzuka yang dimiliki oleh salah satu anak perusahaan Honda Motor Co Ltd sejak Mobilityland Corporation yang juga sebagai anak perusahaan dari Honda Motor Co Ltd sejak tahun 1987.

Sirkuit Suzuka, Jepang juga baru saja mengumumkan perpanjangan kontraknya dengan FIA sebagai penyelenggara ajang balap F1 Japanese Grand Prix hingga 2024 mendatang. Honda sendiri sudah mengikuti ajang balap Formula 1 sejak Grand Prix Jerman 1964.

Pada 2021 ini, Honda diperkuat oleh dua tim balap yaitu tim Red Bull Racing dan tim Scuderia AlphaTauri. Honda berhasil mencatatkan podium ke-200 nya di ajang balap Formula 1 setelah Grand Prix Bahrain 2021, dan prestasi terakhir yang baru saja dicapai adalah kemenangan perdananya di musim ini pada seri F1 Grand Prix Emilia Romagna pada 18 April 2021 lalu.

Pada akhir pekan ini, Honda akan mengikuti seri balap ketiga musim 2021 yaitu Grand Prix Portugal yang akan berlangsung di Sirkuit Algarve International Circuit, Portimao. Pada balap F1 Grand Prix Portugal musim lalu, pembalap tim Red Bull Honda, Max Verstappen berhasil finis di posisi ketiga sementara pembalap tim Scuderia AlphaTauri, Pierre Gasly berhasil finis di posisi kelima. (S-4)