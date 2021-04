Penjualan Wuling Laris Manis di IIMS Hybrid 2021

Wuling Motors menyatakan puas mengikuti di Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021 dengan tema ‘New Era New Experiences With Wuling’ yag diusungnya. Selama 10 hari pameran, Wuling membukukan total 646 SPK (surat pemesanan kendaraan) dan 643 pengunjung yang melakukan test drive.

Dari total 646 SPK, 40,% didominasi oleh Almaz RS yang diikuti oleh Almaz sebesar 20,1%, Cortez CT 15,8%, New Confero S sebesar 13,2% dan sisanya 10,2% dari Confero DB.

Wuling juga meraih dua penghargaan dalam acara yang diselenggarakan pada 15-25 April 2021 di JIExpo Kemayoran ini, yaitu Best APM Outdoor Activity serta Best SUV.

Media Relations Wuling Motors Brian Gomgom menyampaikan terima kasih atas respon positif para pengunjung pameran yang sangat antusias melakukan test drive produk Wuling serta angka penjualan yang baik.

"Kami juga mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada Wuling untuk area test drive serta mobil digital cerdas kami, Almaz RS. Tentunya seluruh pencapaian ini menjadi pendukung kami untuk terus menyajikan inovasi untuk kehidupan yang lebih baik sejalan dengan semangat Drive For A Better Life,” ujar Brian melalui siaran rsminya, Selasa (27/4).

Dalam gelaran IIMS Hybrid 2021, Wuling menghadirkan lini produk lengkap mulai dari New Confero S hingga Almaz RS. New Confero S ‘The Real Spacious Family MPV’ dilengkapi dengan desain eksterior yang atraktif dan berjiwa muda, kabin lapang, serta beragam fitur valuable.

Sedangkan Almaz RS memiliki ragam teknologi terkini, mulai dari perintah suara berbahasa Indonesia yang terwujud dalam Wuling Indonesian Command (WIND) hingga inovasi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) yang memadukan Advanced Driving Assistant System (ADAS) dan Internet of Vehicle (IoV).

Penghargaan Best SUV dianugerahi kepada Almaz RS yang juga didukung oleh mesin bensin berkonfigurasi 4 silinder berkapasitas 1.500cc turbocharged yang menghasilkan daya maksimal 140 HP dan torsi 250 Nm dan mengandalkan transmisi CVT yang menjadikan perpindahan gigi halus dan responsif.

Penghargaan kedua yang diraih Wuling adalah Best APM Outdoor Activity untuk kedua area test drive Wuling yang berlokasi di dekat pintu masuk Hall C untuk Cortez CT dan New Confero S, serta Smart Driving Area di dekat Pasar Gambir untuk Almaz RS.

Sebanyak 643 pengunjung telah mendapatkan pengalaman berkendara bersama lini produk Wuling selama IIMS Hybrid 2021 berlangsung. Angka tersebut didominasi oleh Almaz RS dengan 514 pengunjung yang melakukan test drive, diikuti oleh Cortez CT dan New Confero S. (S-4)