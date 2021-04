Honda Panen SPK di IIMS 2021

Honda berhasil mencatatkan performa positif sepanjang gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021. Dalam pameran otomotif berskala Internasional yang pertama kali digelar di Indonesia pada masa normal baru ini, Honda Brio menyumbangkan penjualan tertinggi untuk Honda, sementara booth Honda mendapatkan penghargaan untuk penerapan protokol kesehatan terbaik.



Selama 10 hari pameran mulai 15 sampai 25 April lalu, sebanyak 692 unit mobil Honda terjual di ajang tersebut. Honda Brio Satya terjual sebanyak 232 unit, disusul New Honda CR-V yang terjual sebanyak 128 unit, dan New Honda Brio RS sebanyak 120 unit.

Sementara penjualan lain secara berturut-turut disumbangkan oleh New Honda HR-V, Honda City Hatchback RS, New Honda Mobilio, Honda BR-V, Civic Hatchback, Civic, Odyssey, dan Honda Accord.

"Hasil penjualan Honda di IIMS 2021 cukup baik dan sesuai dengan ekspektasi kami, sebagai langkah awal melakukan pameran berskala besar di era normal baru saat ini. Kami juga bersyukur bahwa kami dapat menerapkan protokol kesehatan yang memberikan rasa aman dan nyaman untuk pengunjung, yang akan kami gunakan sebagai dasar melakukan aktivitas lain ke depannya." ujar Business Innovation and Marketing & Sales Director HPM Yusak Billy, Senin (26/4).

Pada ajang IIMS Hybrid 2021, Booth Honda juga dianugerahi gelar Best CHSE Implementation, atau penerapan protokol terbaik untuk Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Safety (keamanan) dan Environment (ramah lingkungan). Penghargaan ini merupakan kategori terbaru yang diperkenalkan untuk pameran di masa pandemi seperti saat ini.

Selain penghargaan untuk protokol kesehatan, produk Honda Brio juga meraih penghargaan sebagai Best City Car di ajang IIMS Hybrid 2021. Pada hari yang sama, ajang penghargaan Otomotif Award 2021 menganugerahkan Brio RS sebagai Best City Hatchback dan Best LCGC 5-seater untuk Brio Satya.

Dalam ajang tahunan yang digelar Tabloid Otomotif tersebut, Honda juga menerima penghargaan untuk Honda Civic Hatchback RS di kategori Best Medium Hatchback. (S-4)