Wuling Almaz RS Raih Gelar Car of the Year 2021

Wuling Motors (Wuling) dengan bangga mengumumkan SUV terbaru Almaz RS yang baru diluncurkan pada akhir bulan lalu, meraih dua penghargaan dalam ajang Otomotif Award 2021. Tabloid Otomotif menganugerahkan gelar Best of High SUV Gasoline sealigus sebagai Car of the Year 2021.

Proses pengujian dalam Otomotif Award 2021 yang telah memasuki tahun ke-14 ini dilakukan sejak April 2020 hingga April 2021 oleh tim Tabloid Otomotif. Ada beberapa faktor yang diuji, mulai dari desain, fitur berkendara, akomodasi, harga, performa, hingga konsumsi bahan bakar.

“Kami berterima kasih atas penghargaan Car of the Year 2021 yang diberikan oleh Tabloid Otomotif kepada Wuling Almaz RS. Walaupun masih dalam masa pandemi, kami terus bergerak untuk bangkit di pasar otomotif Indonesia. Hal ini pun sejalan dengan Otomotif Award tahun ini yang bertemakan ‘Rise and Rebound’,” ujar Media Relations Wuling Motors Brian Gomgom.

Tidak mengherankan bila SUV flagship Wuling menyandang predikat mobil terbaik, karena kendaraan ini dilengkapi dengan berbagai fitur dan teknologi canggih di bidang keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan yang mengungguli model lain di segmennya.

Mulai dari perintah suara berbahasa Indonesia yang terwujud dalam Wuling Indonesian Command (WIND) hingga inovasi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) yang memadukan Advanced Driving Assistant System (ADAS) dan Internet of Vehicle (IoV).

Almaz RS didukung oleh mesin bensin berkonfigurasi 4 silinder berkapasitas 1.500cc turbocharged yang menghasilkan daya maksimal 140 HP dan torsi 250 Nm. Mesin tersebut bertugas menghantarkan performa ke roda depan. SUV ini mengandalkan transmisi CVT yang menjadikan perpindahan gigi halus dan responsif. (S-4)