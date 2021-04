Suzuki Raih Dua Penghargaan Otomotif Award 2021

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) dengan bangga mengumumkan dua model produksinya berhasil mendapatkan penghargaan di ajang penghargaan Otomotif Award 2021. Suzuki XL7 berhasil menyabet penghargaan pada kategori Best MPV Crossover dan New Carry Pick Up pada sub kategori Best Pick Up pada kategori Commercial Car.

Setelah mendapat penilaian di beberapa faktor, seperti desain, fitur, performa, handling, konsumsi bahan bakar, harga, serta aspek lainnya seperti, respons masyarakat, penjualan, engagement dengan komunitas, serta value for money selama periode penjurian sejak April 2020 lalu, dua model Suzuki itu berhasil meraih penghargaan setelah melewati proses seleksi ketat untuk 26 penghargaan pada kategori mobil dan truk.

“Terima kasih kepada pelanggan setia Suzuki dan semua pihak yang terus memberikan dukungan kepada kami. Penghargaan ini semakin mengukuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk buatan dalam negeri Suzuki yang menjadi unggulan, yaitu XL7 dan New Carry Pick Up. Penghargaan ini juga memotivasi kami untuk selalu menghadirkan beragam produk dan layanan yang berkualitas yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia,” ujar 4W Marketing Director SIS Donny Saputra.

Sejak diluncurkan Februari 2020, XL7 masih menjadi SUV pilihan konsumen dan menjadikannya sebagai salah satu backbone penjualan Suzuki selama setahun terakhir. Sedangkan New Carry Pick Up terus berkontribusi dalam menguasai pangsa pasar kendaraan niaga, terutama dalam masa pemulihan ekonomi di masa sulit seperti saat ini.

“Raihan ini membangun optimisme kami untuk terus berupaya menggerakkan kembali perekonomian Indonesia lewat kontribusi positif pada industri otomotif. Terima kasih kepada Tabloid Otomotif karena penghargaan ini merupakan pencapaian yang berarti dan menjadi wujud apresiasi atas komitmen Suzuki untuk Indonesia,” tutup Donny.

Otomotif Award merupakan salah satu flagship event dari Tabloid Otomotif. Hadir ke-14 kalinya, tahun ini Otomotif Award kembali dilaksanakan secara online melalui live streaming di channel Youtube OTtomotif TV, IG Live pada akun @otomotifweekly dan Facebook live pada #OtomotifWeekly pada Sabtu (24/04) lalu.

Penghargaan tahun ini menyuguhkan total 48 penghargaan yang terdiri dari 21 penghargaan untuk kategori motor dan 26 penghargaan untuk kategori mobil dan truk. Selain itu, terdapat pula 1 Special Award berupa penghargaan Lifetime Achievement untuk tokoh otomotif nasional. (S-4)