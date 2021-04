IRC Resmi Pasarkan Ban Performa Tinggi IRC RX-02 di Indonesia

PT IRC Gajah Tunggal Manufacturing resmi memasarkan ban performa tinggi, IRC IRC RX-02 di Indonesia. Ban yang mempunyai speed rating 'H" dan mampu dipacu hingga 210 km/jam itu sebelumnya telah beredar di Thailand dan Jepang.

Kelebihan lain yang dimiliki IRC RX-02 juga terdapat pada total kontrol yang optimal, dimana ban depan difokuskan pada keseimbangan dan ban belakang difokuskan pada stabiltas.

Selain itu, kompon terbaru dengan desain pola secara linier yang dimiliki oleh IRC RX-02 juga memberikan performa pengereman maksimal baik dalam kondisi jalanan basah maupun kering, sehingga menjadi pilihan tepat bagi pengendara motor sport yang mengutamakan performa tinggi.

Ban IRC RX-02 tersedia dalam 6 ukuran, yaitu 110/70-17, 120/70-17, 130/70-17, 140/70-17, 150/70-17, dan 160/70-17.

“IRC RX-02 kini sudah hadir di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengendara motor terhadap ban motor performa tinggi yang memiliki total kontrol serta pengereman yang optimal. Kami berharap dapat terus melakukan inovasi lainnya di waktu-waktu berikutnya," kata Leonard Gozali, Head of Marketing Division PT Gajah Tunggal dalam keterangannya, Rabu (22/4).

Pecinta sepeda motor bisa mendapatkan ban ini melalui aplikasi Speedwork Autocare maupun toko resmi yang bisa ditemukan di berbagai e-commerce:

Jika ingin membeli ban IRC beserta pemasangan, bisa didapatkan di Aplikasi Speedwork Autocare (Android dan website) dan Blibli (MotoXpress Official Store). Tapi, jika membeli ban IRC tanpa pemasangan, bisa langsung ke: Tokopedia (IRC Official Store), Lazada (IRC Store), dan Bukalapak (IRC Official Store).

PT IRC Gajah Tunggal Manufacturing (PT IGM) adalah perusahaan joint venture antara PT Gajah Tunggal Tbk (PT GT) dengan Inoue Rubber Company Japan yang mulai memproduksi ban-ban performa tinggi di awal 2021 untuk brand IRC Tire. (RO/OL-7)