MMKSI Hadirkan Program Perempuan Mitsubishi di Hari Kartini

Memperingati hari emansipasi perempuan di Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan program Kartini Campaign yang berlangsung mulai 12 hingga 30 April di seluruh jaringan dealer resmi 3S Mitsubishi Motors di seluruh Indonesia.

Program yang khusus ditujukan khsusus bagi konsumen perempuan ini memberikanpotongan harga spesial 20% untuk evaporator cleaner, antibacterial, AC filter dan juga diskon 10% untuk biaya jasa.

Menurut Deputy Group Head of After Sales Planning and Marketing Group MMKSI Ronald Reagan program ini memberlakukan persyaratan khusus untuk mendapatkan diskon tersebut. "Konsumen perempuan Mitsubishi cukup melakukan booking servis terlebih dahulu," ungkap Ronald dalam konferensi pers virtual Rabu (21/4).

Khusus di Hari Kartini, 21 April 2021 ada tambahan spesial treatment berupa suvenir gratis bagi pelanggan perempuan yang melakukan service booking di 'Hari Kartini'. Ada juga suvenir gratis plus disinfektan gratis untuk pelanggan perempuan yang melakukan service booking melalui aplikasi My Mitsubishi di 21 April.

Hingga 30 April nanti pelanggan perempuan akan diberikan jalur khusus di ruang service reception untuk mendapatkan antrean yang lebih cepat.

MMKSI juga menghadirkan kompetisi foto khusus untuk pelanggan perempuan dengan syarat dan ketentuan, yaitu foto yang dipost harus memiliki komposisi yang menunjukan aktivitas pelanggan perempuan bersama kendaraannya, dan diwajibkan untuk tag akun @mitsubishimotorsid serta menggunakan hashtag #onekartiniday #mitsubishionespirit

MMKSI akan memilih pemenang dengan foto terbaik dan terseru serta foto dengan caption terbaik. Kompetisi ini akan memilih tiga orang pemenang yang akan diumumkan melalui akun Instagram resmi MMKSI pada tanggal 7 Mei 2021. Ketiga orang pemenang akan mendapatkan hadiah Paket Produk Kecantikan (Skincare) senilai Rp1 juta. Ada juga merchandise untuk 10 pemenang lainnya,

Dalam konferensi virtual, MMKSI juga memberikan 'bocoran' terkait penilaian lomba yang difokuskan pada tiga hal. Yang pertama yaitu foto yang terkait aktivitas pemeriksaan di ruang mesin, mulai dari cek kondisi dan kebocoran oli mesin, cek level air radiator, cairan rem, dan kondisi aki.

Berikutnya adalah aktivitas pemeriksaan ban dan mesin, yaitu memeriksa tekanan angin dan kembangan ban, dan aktivitas pemanasan mesin. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas perawatan kabin, hingga pengaplikasian anti-bacterial treatment. (S-4)