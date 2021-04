Penjualan Honda Maret Bukukan Catatan Positif

Memasuki akhir kuartal pertama tahun ini, Honda terus mempertahankan trend positif dengan peningkatan penjualan pada Maret 2021 yang didukung penyegaran beberapa produk dan program relaksasi pajak yang membuat permintaan konsumen meningkat.

Mengawali 2021 Honda langsung meluncurkan 3 produk baru pada Februari, yaitu New CR-V, New Brio RS Urbanite Edition dan New Odyssey. Maret lalu, Honda menambah line-up produknya dengan memperkenalkan Honda City Hatchback RS di pasar otomotif Indonesia.

Penyegaran dan peluncuran produk baru Honda bertepatan dengan diberlakukannya aturan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diberlakukan pada awal Maret lalu dan berdampak pada produk Honda seperti Mobilio, BR-V, HR-V, termasuk produk-produk yang baru diluncurkan seperti Brio RS, CR-V dan City Hatchback RS.

Menurut Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor mengatakan (HPM) Yusak Billy, secara total, produk-produk Honda yang mendapatkan relaksasi PPnBM mencatat peningkatan penjualan sebesar 265% dibandingkan Februari, dengan HR-V 1.5 mencatat peningkatan penjualan tertinggi, disusul oleh Brio RS, Mobilio, dan BR-V.

"Kami juga mencatat peningkatan permintaan untuk produk terbaru kami yang pada awal April lalu mendapatkan relaksasi pajak yaitu New Honda CR-V dan Honda City Hatchback RS. Saat ini kami fokus untuk menjaga pasokan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen dalam waktu secepatnya," ujar Yusak, Senin (19/4).

Maret lalu Honda mencatat penjualan retail 10.048 unit, atau meningkat 67% dibandingkan bulan sebelumnya. Kontribusi tertinggi masih dipegang Brio sebesar 47% dari total penjualan Honda, dimana Honda Brio Satya terjual sebanyak 2.612 unit dan Honda Brio RS sebanyak 2.148 unit.

Model lain seperti Honda HR-V 1.5L mencatat penjualan 2.918 unit, disusul Mobilio 1.078 unit, dan BR-V 286 unit. Sedangkan Honda CR-V berhasil membukukan penjualan 682 unit, HR-V 1.8L 132 unit, Civic Hatchback 60 unit, Jazz 41 unit, Odyssey 6 unit dan City Hatchback 1 unit. Pada segmen sedan, Honda Civic meraih penjualan sebanyak 44 unit, Accord 23 unit, City Sedan 16 unit dan Civic Type R 1 unit.

Untuk mempertahankan trend penjualan ini, Honda menghadirkan seluruh jajaran mobilnya yang mendapatkan relaksasi PPnBM di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021 yang masih sedang belangsung hingga 25 April 2021.

Di ajang IIMS 2021 Honda menawarkan berbagai program menarik, diantaranya adalah Total Down Payment mulai dari Rp20 jutaan, cicilan mulai dari Rp2 juta, bunga mulai dari 0%, Lucky Dip senilai total ratusan juta rupiah, hadiah langsung Free voucher service & part, undian berhadiah 1 unit mobil Honda Brio, Special Gold Design Honda, Smart TV, serta Smartphone untuk para customer yang melakukan pembelian di IIMS 2021.

Seluruh penawaran di atas berlaku selama pameran IIMS 2021 sejak 15 April hingga 25 April 2021 dengan syarat dan ketentuan berlaku.