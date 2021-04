Program Khusus HUT 50 Tahun Toyota Hadir di IIMS

Dalam perayaan ulang tahun ke 50 di Indonesia, Toyota berkomitmen untuk menghadirkan Mobility Happiness for All. Komitmen itu tidak hanya sebatas menyediakan alat transportasi, Toyota juga ingin dapat memenuhi semua kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia yang beragam, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup serta melestarikan lingkungan di sekitar mereka.

President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Susumu Matsuda, Toyota menyatakan apresiasinya atas dukungan berbagai pihak, baik dari pelanggan setia Toyota, masyarakat, maupun pemerintah, yang memegang peran penting dalam perkembangan Toyota dalam 50 tahun di Indonesia.

"Kami bersyukur Toyota dapat berkontribusi dalam perkembangan industri otomotif nasional dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia. Ke depannya, kami tidak hanya akan menghadirkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, namun juga solusi mobilitas yang enjoyable dan personalized,” ujar Susumu Matsuda, Kamis (25/4).

Untuk turut mendukung upaya pemulihan industri otomotif Indonesia, Toyota juga berpartisipasi di Indonesia International Motor Show 2021 yang merupakan pameran mobil offline pertama di masa pandemi covid-19.

"Keikutsertaan pada ajang IIMS 2021 ini menjadi sangat spesial bagi Toyota karena bertepatan dengan peringatan 50 tahun Toyota Indonesia," ungkap Vice President Director TAM Henry Tanoto.

Pada penyelengaraan IIMS 2021, booth Toyota menampilkan Kijang Innova limited edition yang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-50 Toyota Indonesia. Tampil dalam warna White Pearl dengan balutan sticker berwarna emas sebagai lambang 50 tahun kehadiran Toyota Indonesia.

Booth Toyota berlokasi di Hall D1 JIExpo dengan luas 952 meter persegi. Di dalamnya terdapat tidak kurang dari 11 unit kendaraan dari berbagai segmen seperti MPV, SUV, hatchback, sedan, dan lain-lain. Booth Toyota dibagi dalam empat zona, yaitu Adventure Zone, Fun to Drive Zone, Electrification Zone, dan Family Zone.

Di Adventure Zone menampilkan Fortuner 4x2 TRD A/T Diesel, Rush TRD A/T, Veloz A/T, Avanza G A/T, sedangkan Fun to Drive Zone memajang Agya TRD A/T, Yaris TRD A/T, sementara di Electrification Zone terdapat Corolla Cross HEV, dan C+Pod, kemudian di Family Zone ada Kijang Innova V A/T, Sienta Welcab, dan Calya G A/T.

Di IIMS 2021, Toyota menghadirkan berbagai special sales dan aftersales program. Untuk sales program terdapat program Spektakuler yaitu 25% low rate untuk Agya dan Calya dengan tenor 4—5 tahun, free installment mulai dari Rp 2,8 juta untuk Calya khusus di bulan April dan Mei, 3,7% low rate untuk Corolla Cross gasoline. Selain itu ada juga promo menarik lainnya dari KINTO ONE, Deal Cermat, dan cashback trade-in selama bulan Juni.

Untuk program aftersales selama IIMS berlangsung, setiap transaksi secara online di IIMS akan mendapatkan gratis 1 liter oli mesin diesel atau gasoline varian synthetic. Pelanggan yang melakukan pembelian paket servis berkala TMO Brake Cleaner dan TMO Cabin Disinfectant selama April 2021 juga mendapatkan gratis 1 liter oli mesin diesel atau gasoline varian synthetic.

Jika pelanggan melakukan kedua hal tersebut, maka akan mendapatkan total gratis 2 liter oli di bengkel Toyota. Selain itu, pelanggan secara otomatis berkesempatan mengikuti Lucky Draw Spesial Apresiasi 50 Tahun Toyota Indonesia berhadiah total 50 Batang Emas. (S-4)