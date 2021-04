BMW Pamerkan 840i Gran Coupe Golden Thunder Edition 

Di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2021, BMW Group Indonesia secara resmi meluncurkan dua varian Seri 5 terbarunya, setelah pekan lalu diperkenalkan secara virtual kepada para awak media.

Duo 'The 5' terbaru hadir dalam sosok BMW 520i M Sport dan 530i Opulence. Masing-masing dibanderol dengan harga of the road Rp1,109 miliar dan Rp1,279 miliar. BMW juga memperkenalkan sedan super eksklusif satu-satunya yang disediakan untuk pasar Indonesia, yaitu BMW 840i Gran Coupe Golden Thuder Edition.

Presiden Direktur BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan mengaku sangat antusias bisa hadir di IIMS 2021 sebagai pameran otomotif pertama yang digelar secara offline maupun virtual ini. Keikutsertaan BMW menunjukkan bahwa pihaknya dapat bertindak secara fleksibel dalam situasi yang sangat tak menentu dan beradaptasi secara cepat dengan keadaan baru.

"Di BMW Group Pavilion yang meliputi area seluas 808 meter persegi, Anda akan menemukan berbagai macam model rangkaian kendaraan BMW dan MINI.. Ini termasuk THE NEW 5, rangkaian kendaraan mewah andalan BMW yaitu THE 7 dan X7, model terbaru dari BMW X-CREW, dan bahkan BMW M Town yang tampilkan kendaraan performa tinggi dari BMW M," tutur Ramesh.

BMW 840i Gran Coupe Golden Thuder Edition.

Sedan super eksklusif satu-satunya yang disediakan untuk pasar Indonesia, BMW 840i Gran Coupe Golden Thunder Edition, dibanderol Rp2,949 miliar sebelum pajak. Sportscar mewah tersebut kini tampil unik dengan sentuhan kemewahan untuk penuhi kebutuhan ekspektasi tertinggi akan desain dan kualitas.

Hadir secara ekslusif di Indonesia dengan aksentuasi warna emas dikombinasikan dengan fitur paling tinggi dari BMW Individual - pada eksterior dan interior. Fitur desain eksterior dan interior yang eksklusif memastikan bahwa edisi ini memiliki karakter ala kendaraan custom-built. Untuk memperkuat karakternya, paket BMW M Sport menjadi fitur standar untuk kendaraan ini.

Finishing bodi dalam warna Frozen Black metallic dan aksentuasi matt Gold yang dipilih dengan cermat menggarisbawahi keatletisan sports car mewah ini. Tampilan gelap diperkuat oleh BMW Individual High Gloss Shadow Line dengan fitur tambahan dan kaliper rem berwarna hitam untuk sistem BMW M Sport Brake.

Terdapat juga kontras tajam berkat garis aksentuasi emas yang membentang dari apron depan ke side skirts hingga apron belakang. Fitur lain yang berwarna emas adalah exterior mirror caps, BMW M rear spoiler, dan velg aloi ringan 20 inch M double-spoke finished in gold. (S-4)