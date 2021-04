Royal Alloy Hadirkan Skuter Retro-Klasik Sesungguhnya

Skuter Retro-Klasik Royal Alloy hadir dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2021 dalam dua varian, Royal Alloy GP 150 dan TG 300 untuk meramaikan pasar skuter premium di Indonesia.



Tujuan Royal Alloy menciptakan ulang skuter klasik adalah untuk menghidupkan kembali nostalgia era tahun 60-an di Inggris yang identik dengan Modernism atau ‘Mod’ movement yang merupakan kelompok individu bergaya hidup kosmopolitan, modern, penggemar musik jazz dan populer. Kelompok inilah yang menciptakan lifestyle baru dengan gaya yang unik, rapih dan inovatif.



CEO Utomocorp Denny Utomo mengatakan, Royal Alloy ingin menghidupkan kembali gaya hidup retro-klasik sesungguhnya, dengan menghadirkan produk skuter yang memiliki desain yang berkerangka besi layaknya skuter era 60-an.

"Gaya retro-klasik ini dipadukan dengan teknologi mesin serta keselamatan dan kenyamanan yang modern, sehingga dapat menjadi produk yang dapat digunakan bagi mereka yang ingin bernostalgia dan juga individu yang menginginkan skuter klasik berteknologi masa kini serta nyaman dan aman untuk digunakan,” tambah Denny.

Skuter klaik ini hadir dengan beragam fitur terkini, kualitas premium serta desain yang detail, untuk memastikan setiap penggunanya dapat menikmati sensasi berkendara yang nyaman dan menyenangkan.

ROYAL ALLOY TG 300

Royal Alloy TG 300 merupakan seri Tigara Grande (TG) yang memiliki desain dari tahun 60-an, tetapi teknologi yang disematkan merupakan teknologi terbaru yang mampu untuk menghadirkan kenyamanan, gaya serta percaya diri dalam berkendara.

Royal Alloy TG 300 memiliki lekukan desain klasik berbahan besi, mesin injeksi 300cc dan beragam teknologi lainnya, yang merupakan gambaran dari skuter retro-klasik yang ada saat ini.

TG 300 juga dilengkapi dengan Advance anti-dive front suspension, dan sistem pengereman ABS dari BOSCH menjadikannya sebuah skuter yang stabil serta memiliki kemampuan pengereman yang baik.

Royal Alloy GP 150

Royal Alloy GP merupakan terobosan bagi Royal Alloy dan juga bagi penggemar skuter diseluruh dunia. Skuter ini dilengkapi mesin 150cc serta memiliki sistem pengereman roda depan dan belakang yang telah dilengkapi BOSCH anti-lock braking.

Untuk melengkapi kualitas premium yang dihadirkan oleh Royal Alloy, GP 150 memiliki lampu depan, belakang dan sein dengan LED, beragam pilihan warna serta jok berbahan kulit yang nyaman.

Royal Alloy TG300 dibanderol dengan harga Rp159 juta on the road. Sedangkan Royal Alloy GP 150 dijual dengan harga Rp59 juta on the road. (S-4)