Morris Garages Pamerkan Mobil Listrik MG ZS EV

Morris Garages (MG) yang resmi hadir di Indonesia awal 2020 lalu, mencoba eksis dengan mengikuti pameran otomotif perdananya di IIMS Hybrid 2021 yang digelar pada 15–25 April 2021 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Sebagai pemain baru, MG mendapat sambutan positif dari masyarakat Indonesia, bahkan sukses mendapatkan predikat The Best Medium SUV untuk MG HS dari GridOto Awards 2020, serta menjadi The Most Favorite Newcomer Brand pada ajang IIMS Virtual pada 18–28 Februari 2021 lalu.

Di IIMS Hybrid 2021, MG hadir dengan tema 'Recharge Your Life' dengan dua SUV unggulannya, yaitu MG ZS dan MG HS, serta MG ZS EV yang semakin 'memanaskan' suasana pameran. Hadirnya mobil listrik MG ZS EV diharapkan masyarakat Indonesia turut ambil bagian dalam penggunaan energi hijau dan terbarukan yang aman untuk lingkungan.

"Melalui teknologi yang ditanamkan pada MG ZS EV, pengalaman berkendara yang selalu terkoneksi dan berenergi hijau mampu diwujudkan, hingga mampu meraih posisi istimewa sebagai mobil terfavorit di Eropa dan Australia, ujar Marketing & PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin.

Selain memuaskan untuk dikendarai dan aman untuk lingkungan, MG ZS EV juga telah meraih rating bintang 5 dari uji keselamatan ANCAP dan Euro NCAP, serta bersertifikasi IP67 sehingga aman untuk dikendarai.

Dalam upaya menstimulasi dan memulihkan kondisi ekonomi, khususnya industri otomotif, MG pun akan melakukan upaya maksimal pada tahun 2021 agar seluruh pelanggannya tetap diuntungkan setiap pembelian mobil MG.

Booth MG yang terletak di Hall A, Booth No 5 JIExpo Kemayoran, menawarkan promo khusus melalui program MG UpGreat Deal berupa gratis biaya perawatan hingga 100.000 km atau 5 tahun, termasuk suku cadang dan jasa serta Hygiene Healthy Kit yang terdiri dari Air Purifier dan Car UV LED Sterilamp.

Berbagai keuntungan lainnya seperti cicilan dengan bunga 0% selama 3 tahun, garansi lima tahun tanpa batasan kilometer, hingga voucher Thule sebesar Rp2juta-an* juga tersedia – memungkinkan para calon pelanggan untuk berhemat hingga puluhan juta rupiah.

General Director MG Motor Indonesia Dona telah bekerja sama dengan tujuh mitra diler yang berhasil membangun 14 outlet resmi MG dari Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, hingga Manado, dan akan terus berkembang sampai 30 outlet di seluruh Indonesia sepanjang 2021.

"Kepercayaan yang diberikan oleh seluruh pihak akan terus memastikan kesuksesan MG hingga masa mendatang melalui pelayanan terbaik yang kami berikan terhadap konsumen," ujar Donald. (S-4)