Intip Kecanggihan Hyundai New Santa Fe

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) secara resmi meluncurkan generasi terbaru Hyundai New Santa Fe. SUV yang memliki tiga baris bangku ini yang telah didesain ulang baik dari sisi eksterior maupun interior.

Di bagian eksterior menampilkan gril yang lebar memperlihatkan pola geometris yang khas, menyatu dengan lampu depan terintegrasi yang merupakan gaya andalan dari berbagai produk Hyundai yang tersedia di pasaran.

Lampu LED Daytime Running Lights (DRL) terletak memanjang dari bagian atas grille ke arah bagian bawah sehingga menciptakan nuansa signature unik berbentuk seperti huruf T ketika dinyalakan.

Bagian samping dirancang dengan konsep proporsional yang sangat dinamis. Ukuran lingkar roda diperbesar menjadi 18 inci semakin menonjolkan karakter SUV yang kukuh dan bertenaga.

Bagian interiornya memberikan kenyamanan didukung oleh material berkualitas yang menghadirkan sentuhan berkelas di dalam kabin. Setiap komponen terbuat dari material yang halus dan lembut.

Kehadiran dari konsol tengah berkonsep bridge-type high console, disempurnakan dengan tombol transmisi shift-by-wire. Sistem pencahayaan kabin dilengkapi 64-color adjustable ambient mood. Produk ini juga dilengkapi oleh Panoramic Sunroof yang lebar sehingga memberi ruang kabin terasa lebih lega.

Terdapat fitur-fitur kenyamanan tepat untuk perjalanan bersama keluarga, seperti fitur One-touch walk-in untuk memudahkan akses masuk dan keluar dari baris ketiga hanya dengan satu sentuhan tombol. Ada juga fitur One-touch fold untuk melipat bangku baris kedua guna menambah ruang barang.

Masih ditambah lagi Remote Engine Start yang memungkinan pelanggan untuk menyalakan mobil dari jarak 10 meter dan juga menyalakan Air Conditioner secara otomatis.

New Santa Fe ditawarkan dalam tiga varian mulai dari Style, Prime, dan Signature. Masing-masing varian ditawarkan dalam dua pilihan jenis mesin yaitu mesin bensin tipe G 2.5 liter bertransmisi otomatis 6AT, dan mesin diesel D 2.2 liter bertransmisi 8DCT.

New Santa Fe G 2.5 6AT bermesin bensin, dibanderol on the road Jakarta dengan harga Rp569 juta untuk varian Style, Rp599 juta untuk varian Prime, dan Rp678 juta untuk varian Signature.

Sedangkan untuk New Santa Fe D 2.2 8DCT bermesin diesel, dibanderol Rp629 juta untuk varian Style, Rp659 juta untuk varian Prime dan Rp729 untuk varian Signature.

Khusus untuk varian Signature, terdapat digital instrument cluster berukuran 12.3 inci terbesar di kelasnya. Selain itu ada fitur Smart Power Tailgate untuk membuka pintu bagasi secara otomatis tanpa menyentuh apapun.

Varian Signature juga dilengkapi berbagai teknologi canggih. Diantaranya adalah Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) yang memberikan peringatan adanya potensi tabrakan, bahkan secara otomatis mengaktifkan rem apabila sistem menilai benturan tak dapat dihindarkan untuk mengurangi dampak tabrakan.

Ada juga Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) untuk mencegah mobil membentur obyek di bagian belakang, bahkan dapat mengaktifkan rem bila diperlukan. Kemudian Blind-Spot View Monitor (BVM) yang membantu pengemudi pindah jalur dengan aman.

Selain itu masih ada Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) untuk mendeteksi kendaraan yang mendekat dari bagian belakang sebelah kanan maupun kiri, dan secara otomatis mengaktifkan rem jika diperlukan.

Lane Keeping Assist (LKA) dan Lane Following Assist (LFA) juga menjadi standar di varian Signature. Kedua fitur ini membantu pengemudi untuk tetap konsisten di lajurnya. Bila perlu, sistem akan mengintervesi gerakan roda kemudi saat mobil keluar dari jalur tanpa disengaja.

Fitur lainnya adalah Electric Child Lock (ECL) & Safe Exit Assist untuk mencegah kecelakaan jika penumpang di baris kedua akan keluar dari mobil bertepatan adanya kendaraan yang datang dari arah belakang.

Selain itu terdapat juga Rear Occupant Alert (ROA) yang memberikan peringatan bagi pengemudi untuk memeriksa apakah masih ada penumpang di bagian belakang ketika sedang keluar dari mobil yang digunakan. Fitur lainnya adalah High Beam Assist, Surround View Monitor (SVM) dan 6 SRS Airbags. (S-4)