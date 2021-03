Royal Enfield Meteor 350 Meriahkan Segmen Cruiser Indonesia

Royal Enfield mengumumkan peluncuran all-new easy cruiser di Indonesia, Royal Enfield Meteor 350. Dibangun di atas warisan yang kental dan pengalaman jelajah jarak jauh, Meteor 350 siap untuk mengarungi perjalanan yang lebih hebat lagi.

Peluncuran seri motor cruiser dari Royal Enfield ini dilakukan secara hybid (offline dan online) di diler premium Royal Enfield Nusantara Bintaro, Rabu (31/3), dan dihadiri secara virtual oleh Head Business APAC of Royal Enfield Vimal Sumbly, CEO Royal Enfield Vinod Desari, dan Managing Director Eicher Motors Siddharta Lal.

Sepeda motor turing ini diklaim memiliki kualitas, mekanis, kelengkapan, dan hasil akhir yang telah ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Menjadikannya sepeda motor kelas atas dan modern, dengan tetap mempertahankan DNA Royal Enfield yang ikonik.

Dibekali mesin silinder tunggal 349cc berpendingin udara, Meteor 350 menghasilkan 20,2 bhp dan torsi 27 Nm yang mampu menciptakan suara geraman low-down yang merupakan ciri khas dari sebuah cruiser.



Mesin ini juga dilengkapi balancer shaft untuk mengurangi getaran, serta pasokan bahan bakar sistem injeksi elektronik yang dioptimalkan untuk menghasilkan akselerasi linier yang mudah. Mesin ini dipadu dengan transmisi 5 kecepatan dengan gigi kelima yang diformat untuk menghasilkan perjalanan berkendara yang bebas stres serta irit, dan dikombinasikan dengan kopling 7 pelat untuk memudahkan penggantian gigi dalam lalu lintas yang padat.



Rangka ganda spline downtube pada Meteor 350 telah dirancang untuk menginspirasi kepercayaan diri pada belokan, kukuh di jalan raya, dan mudah bermanuver di jalan kota yang sibuk. Ketinggian jok dan pusat gravitasi yang rendah menghasilkan sepeda motor yang optimal bagi pengendara di perkotaan yang juga menggemari petualangan jarak jauh yang didukung pelek berbahan alloy.

Untuk menambah kenyamanan dan tampilan cruiser yang otentik, ban 100/90 –19 digunakan di depan dan 140/70-17 di belakang. Roda depan dilengkapi rem cakram berdiameter besar 300 mm, sementara cakram belakang berukuran 270 mm yang keduanya memiliki fitur ABS.

Fitur terbaru yang dikenalkan di Meteor 350 adalah pod navigasi TBT (Turn-By-Turn), atau yang dikenal sebagai Royal Enfield Tripper. Berupa perangkat navigasi penunjuk arah secara real time berbasis Google Maps Platform yang melalui Royal Enfield App ke smartphone pengendara.

Meteor 350 ditawarkan dalam pilihan 7 warna dengan 3 edisi berbeda – Fireball, Stellar dan Supernova. Ketiga varian Meteor hadir dengan kluster instrumen baru yang menggabungkan speedometer analog ‘dancing needle’ dengan layar LCD untuk indikator gigi, pengukur bahan bakar, jam, dan tripmeter. Ada juga port USB di bawah stang untuk mengaktifkan pengisian daya saat dalam perjalanan.

Meteor 350 tersedia dengan harga Off The Road DKI Jakarta mulai dari Rp85.100.000 untuk tipe Fireball, Rp86.500.000 untuk tipe Stellar, dan Rp87.900.000 untuk edisi Supernova.



Menurut Head Business APAC of Royal Enfield Vimal Sumbly, Meteor 350 adalah seri terbaru dari serangkaian model yang direncanakan, yang dibangun di atas kesuksesan besar model Twin 650 diluncurkan dua tahun lalu.

"Meteor 350 adalah bagian dari strategi kami untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, yaitu permintaan berkendara santai dan terjangkau di segmen kelas menengah kami. Kami melihat potensi besar untuk unit motor-motor kami yang evokatif, mudah dan menyenangkan untuk dikendarai, dan kami sangat senang bisa melanjutkan kesuksesan itu dengan Meteor 350 yang baru,” ujar Vimal. (S-4)