Toyota Hadirkan Konsep Mobilitas Cerdas di Bali

DALAM perayaan ulang tahun ke-50 Toyota di Indonesia, PT Toyota-Astra Motor (TAM) berkomitmen untuk menghadirkan Mobility Happiness for All melalui produk elektrifikasi yang lengkap. Mewujudkan hal itu TAM menghadirkan ekosistem terintegrasi bagi masyarakat untuk mendapatkan pengalaman baru bermobilitas menggunakan produk elektrifikasi Toyota melalui proyek EV Smart Mobility di The Nusa Dua, Bali.

“EV Smart Mobility merupakan sebuah project besar bagi kami yang menjadi bagian penting dari perjalanan 50 tahun Toyota di Indonesia. Sebagai perusahaan mobilitas, kami harap EV Smart Mobility ini tidak hanya dapat menjadi contoh konkrit dari solusi mobilitas Toyota untuk mendukung pemanfaatan teknologi elektrifikasi bagi masyarakat luas, tapi juga sebagai bentuk realisasi dari komitmen Toyota untuk menghadirkan Mobility Happiness for All," ujar President Director TAM Susumu Matsuda melalui siaran resminya, Rabu (31/3)

Sejak 2009 silam, Toyota sudah mendukung pemerintah dalam mempopulerkan kendaraan elektrifikasi melalui Prius Hybrid Electric Vehicle, dan saat ini TAM sudah memiliki 10 lineup kendaraan elektrifikasi yang terdiri dari 1 Battery Electric Vehicle (BEV), 1 Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan 8 Hybrid Electric Vehicle (HEV). Hingga Februari 2021 lalu, TAM telah membukukan penjualan kendaraan elektrifikasi lebih dari 4.000 unit, dan akan terus melakukan upaya untuk menciptakan permintaan kendaraan listrik dalam skala besar.

Menandai perjalanan 50 tahun di Indonesia, Toyota juga menghadirkan ecotourism yang terintegrasi dengan produk–produk elektrifikasi Toyota berteknologi (BEV) dan (PHEV), sebagai realisasi dari komitmen untuk terus mempopulerkan teknologi elektrifikasi sekaligus meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi elektrifikasi.

“Melalui inisiatif yang baik ini, Astra dan prinsipal dapat turut mempopulerkan teknologi elektrifikasi di Indonesia. Kami harap project EV Smart Mobility ini tidak hanya dapat mendukung program pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kendaraan elektrifkasi, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih baik,” kata President Director PT Astra International Tbk Djony Bunarto Tjondro.

Guna memberikan pilihan lengkap bagi pengguna, EV Smart Mobility menyediakan 3 lineup kendaraan elektrifikasi Toyota dengan total 30 unit yang terdiri dari 20 unit Toyota COMS (BEV), 5 unit Toyota C+pod (BEV), dan 5 unit Toyota Prius PHEV, yang telah disiapkan secara khusus untuk proyek ini.

Toyota COMS dan C+pod, dapat digunakan oleh masyarakat dan turis di dalam kawasan The Nusa Dua Bali dan sekitarnya untuk mendukung ecotourism di area tersebut. Sementara Toyota Prius PHEV menjadi layanan airport transfer dari dan ke kawasan Bandara Ngurah Rai serta sebagai kendaraan untuk bermobilitas di wilayah Bali.

Sebagai bagian dari upaya menerapkan green dan renewable energy, proyek EV Smart Mobility juga dilengkapi dengan teknologi panel matahari atau solar panel guna memenuhi kebutuhan shelter/station untuk mengisi daya listrik pada kendaraan elektrifikasi Toyota.

“Dengan menginisiasi ecotourism yang terintegrasi dengan produk-produk Toyota di dalam project EV Smart Mobility ini, kami harap lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan kendaraan BEV dan PHEV Toyota," ujar Vice President Director TAM Henry Tanoto.

Henry menambahkan, TAM akan mengumpulkan umpan balik yang berharga dari pengguna agar pihaknya dapat lebih memahami keuntungan dan tantangan dari setiap jenis kendaraan elektrifikasi, serta kebutuhan masyarakat untuk membantu meraih komitmen Toyota terhadap elektrifikasi masal di Indonesia.

Untuk dapat menggunakan layanan pada project EV Smart Mobility, selain datang langsung ke stasiun di depan central parking The Nusa Dua (di depan Bali Collection) atau ke stasiun di area pintu masuk Pulau Peninsula The Nusa Dua, EV Smart Mobility juga dapat diakses secara digital melalui aplikasi mTOYOTA dan TRAC To Go.

Toyota juga melengkapi unit Toyota C+pod dan Prius PHEV dengan fitur Digital Key agar pengguna dapat melakukan seluruh akses secara digital, mulai dari booking, payment, hingga membuka-mengunci pintu mobil dan menghidupkan mobil menggunakan smartphone.

Dengan kemudahan digitalisasi ini, pengguna dapat menggunakan kendaraan tanpa perlu melakukan kontak langsung dengan banyak orang sehingga penerapan protokol kesehatan pun akan semakin baik.Lebih lanjut, untuk meningkatkan pelayanan kami, seluruh 30 unit pada project EV Smart Mobility akan disterilisasi sebelum dan sesudah digunakan.

Ada 13 perusahaan yang ikut mendukung Project EV Smart Mobility ini. Selain itu, Toyota juga bekerjasama dengan PT Serasi Auto Raya (SERA), yang akan menangani aktivitas operasional project EV Smart Mobility. (S-4)