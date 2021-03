Mercedes-Benz Umumkan Diler Terbaik 2020

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) mengumumkan PT Dipo Angkasa Motor (DAM) sebagai Dealer of the Year 2020 dalam acara yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (23/3) lalu.

Diler Dipo Angkasa Motor di Jl Pluit Selatan Raya No 1C, Pluit, Jakarta Utara, terpilih berkat kinerja yang luar biasa di setiap aspek penilaian yang mengedepankan Best Customer Experience kepada pelanggan setia Mercedes-Benz.

Aspek penilaian untuk penentuan Dealer of the Year mencakup aspek penjualan, pelayanan pelangganan atau customer services, 5 star rater serta business excellence.

Dalam siaran resminya, President Director MBDI Choi Duk Jun mengatakan, Dealer of the Year merupakan penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Mercedes-Benz sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh mitra diler kami di Indonesia.

"Tahun 2020 merupakan momen yang penuh tantangan bagi industri otomotif Indonesia. Pada kesempatan ini, PT Dipo Angkasa Motor telah mempersembahkan kinerja yang luar biasa di masa sulit dan tetap memberikan serta memastikan semua pelanggan mendapatkan pengalaman yang terbaik," ujar Choi.

Peraih penghargaan lain di acara ini adalah PT Citrakarya Pranata, Bandung yang berhasil memenangkan dua penghargaan, yaitu sebagai The Best Performance in Business Excellence 2020 serta The Best Performance in 5 Star Rater 2020.

Selain itu PT Kumala Bintang Cemerlang yang baru saja diresmikan di Makassar pada awal 2020 lalu juga berhasil meraih penghargaan sebagai The Best Performance in Sales 2020. Sementara PT Panji Rama Otomotif, BSD dinobatkan sebagai The Best Performance in Customer Services 2020.

"Mitra diler memiliki peran yang sangat penting bagi kesuksesan kami di Indonesia, terutama dalam mempertahankan posisi kami sebagai nomor satu di segmen luxury otomotif Indonesia. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras, antusiasme dan dedikasi yang diberikan oleh seluruh karyawan diler Mercedes-Benz untuk mewujudkan kesuksesan perusahaan dan memberikan pengalaman yang sangat positif dan ramah kepada pelanggan," tutup Choi Duk Jun.

Daftar pemenang Mercedes-Benz Dealer of the Year 2020

Dealer of the Year 2020

PT Dipo Angkasa Motor, Jakarta Utara

The Best Performance in Business Excellence 2020

PT Citrakarya Pranata, Bandung

The Best Performance in 5 Star Rater 2020

PT Citrakarya Pranata, Bandung

The Best Performance in Customer Services 2020

PT Panji Rama Otomotif, BSD City

The Best Performance in Sales 2020

PT Kumala Bintang Cemerlang, Makassar

