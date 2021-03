New Mazda CX-3 Kini Punya Pilihan 1.500 CC

DISTRIBUTOR resmi mobil Mazda, Eurokars Motor Indonesia (EMI) memperkenalkan varian terbaru dari crossover SUV New Mazda CX-3 Sport 1.5 L. Varian baru CX-3 diperkenalkan di Indonesia secara virtual bersamaan dengan varian CX-3 2.0 L Pro.

"Pasar SUV di Indonesia semakin ramai, terutama untuk pasar mid-size SUV bermesin 1.500 cc. Dengan keunggulan teknologi SKYACTIV yang kami miliki, kami optimistis Mazda dapat bersaing di segmen yang sangat menjanjikan ini, sehingga kami membawa New Mazda CX-3 SPORT 1.5 L terbaru dengan mesin SKYACTIV-G 1.500cc yang canggih," ujar Managing Director EMI Ricky Thio, di acara konferensi pers virtual, Selasa (29/3).

Hal senada diungkap Head of Public Relations & Media Communications EMI Fedy Dwi Parileksono, ia menambahkkan New Mazda CX-3 Sport 1.5 L dihadirkan untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen pecinta SUV Mazda. "Dilihat dari sisi harga, New Mazda CX-3 Sport 1.5 L merupakan model entry level di jajaran CX Series, dan menjadikannya sebagai 'your first Mazda SUV'," ujar Fedy dalam acara konferensi virtual, Senin (29/3).

Ricky Thio mengatakan, walaupun mesin lebih kecil, New Mazda CX-3 Sport 1.500 cc ini tetap memberikan kesenangan berkendara khas Mazda berkat mesin SKYACTIV-G 1.5 yang mampu menghasilkan output 111 ps pada 6.000 rpm, dengan torsi 144 Nm pada 4.000 rpm. Performa mesin kendaraan juga ditopang transmisi otomatis SKYACTIV-DRIVE 6-speed untuk mengantarkan daya ke roda depan, sebagaimana model-model sebelumnya.

Interior New Mazda CX-3 Sport 1.5 dibekali jok dengan paduan bahan kulit sintetis dan fabric, lengkap dengan teknologi kursi 7-G Mazda terbaru, dimana strukturnya mampu menopang tubuh pengemudi dan penumpang dengan lebih baik untuk memberikan kenyamanan saat berkendara.

Mobil yang dibekali kunci model terbaru yang dikenal dengan 7-G key fob ini juga dilengkapi, cruise control, koneksi nirkabel Android Auto dan Apple CarPlay, Head-Up Display yang merupakan satu-satunya dikelasnya. Ada juga teknologi Mazda terbaru, SKYACTIV-Vehicle Dynamics dengan G-Vectoring Control yang membantu pengemudi menyelesaikan manuver sulit dengan lebih mudah dan mulus.

Selain itu masih terdapat fitur Blind Spot Monitoring (BSM) yang menambah keamanan saat pengemudi hendak berpindah lajur, Parking Sensor yang memudahkan saat parkir, dan tambahan Side Airbag dan Curtain Airbag menjadikan total jumlah airbag menjdi 6 titik. Semua itu menjadi bagian dari i-Activesense Mazda.

Bagi pecinta CX-3 yang lebih mementingkan performa, EMI menyiapkan New Mazda CX-3 2.0 L Pro yang mengusung mesin SKYACTIV-G 2.0 bertenaga 149 ps pada 6.000 rpm dan torsi 195 Nm pada 2.800 rpm.

Pilihan Warna dan Harga

New Mazda CX-3 Sport 1.5 menawarkan warna baru yaitu Polymetal Grey. Pilihan warna lainnya antara lain: Snowflake White Pearl, Jet Black Mica, Machine Grey Metallic, dan Soul Red Crystal Metallic. Sedangkan New CX-3 Pro 2.0 tersedia dalam warna: Snowflake White Pearl, Jet Black Mica, Machine Grey Metallic, dan Soul Red Crystal Metallic.

New CX-3 Sport 1.5 dibanderol on the road DKI Jakarta seharga Rp339,9 juta, sedangkan New CX-3 Pro 2.0 dibanderol Rp454,4 juta. Khusus untuk warna Polymetal Grey (CX-3 Sport 1.5), Soul Red Crystall dan Machine Grey, dikenakan tambahan biata Rp4 juta. (S-4)