Test Drive and Ride IIMS 2021 Resmi Dibuka

AJANG Indonesia International Motor Show (IIMS) Virtual 2021 Phase 2 berupaya mengembalikan semangat pecinta otomotif Indonesia dengan menggelar program Test Drive & Ride. Kegiatan yang dihelat di Senayan Park dibuka mulai hari ini (26/3) hingga Minggu (28/3).

Bagi pengunjung yang sedang mencari mobil dan motor baru dan ingin mencoba langsung kendaraan yang diincarnya, dapat langsung melakukan registrasi pada laman www.indonesianmotorshow.com.

Saat ini momen yang tepat untuk membeli kendaraan melalui IIMS Virtual Phase 2. Pasalnya banyak promo yang ditawarkan. Diantaranya dari KIA. Promo dari leasing berlaku untuk KIA Seltos dan KIA Sonet berupa discount total DP hanya 15% .

Berikutnya adalah dari Honda, mulai dari gratis perawatan berkala, untuk jasa dan sparepart, untuk BR-V, Mobilio, Jazz dan CR-V selama 4 tahun/50.000km. Ada juga progra khusus untuk konsumen setia Honda, serta tenaga medis, pelajar, mahasiswa, guru dan dosen, untuk Honda Brio dan Honda HR-V.

Tidak mau ketinggalan, MG yang menawarkan promo berupa free maintenance, parts, and labor up to 100.000 km or 5 years; free MG Hygiene Kit (MG Car Air Purifier & Car UV LED Sterilamp); bunga 0% selama tiga tahun; 5 years warranty without limitation mileage; dan gratis voucher Thule Rp2 juta-an.

Talkshow Bersama IOF

IIMS Virtual Phase 2 menghadirkan Ketua Umum PP Indonesia Off Road Federation (IOF), Irjen Pol Sam Budigusdian dalam sesi talkshow bertajuk 'Kebangkitan Pariwisata Lewat Dunia Offroad'. Salah satu sektor yang diharapkan pemerintah untuk bangkit setelah pandemi adalah sektor pariwisata.

"Dari teman-teman offroader, khususnya teman-teman IOF, saat ini mampu menggerakkan beberapa sektor ekonomi, antara lain kita yang berkembang sekarang tipe-tipe SUV yang berjenis Camper. Sekarang sudah mulai teman-teman pegiat offroad, manufaktur, perakit membuat kendaraan dengan spek untuk wisata offroad," ujar Irjen Pol Sam Budigusdian.

Selain itu, lanjut Sam, kami membawahi kendaraan roda dua untuk terabas dan sebagainya. Bahkan kami sudah pernah menyelenggarakan event internasional ‘Uncle Hard’ di Kalimantan Selatan, dan diikuti oleh peserta pembalap motor dari 9 negara besar yang juara dunia.

Saat ini ada dua gubernur yang menjadi Ketua Pengda IOF. Pertama, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang menggiatkan dunia pariwisata dan offroad serta rescue. Kedua Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang juga sudah dilantik sebagai Ketua Pengda Gorontalo.

Keberadaan IOF memudahkan pekerjaan Pemda untuk memantau wilayahnya bahkan untuk mendorong bantuan yang sulit dijangkau oleh model transportasi reguler. IOF juga dikenal aktif melakukan inisiatif di masa pandemi bersama BNPB dan Satgas Covid dalam menyalurkan bantuan pemerintah ke titik-titik yang sulit dijangkau transportasi biasa. (S-4)