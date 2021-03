Mitsubishi Eclipse Cross SUV Canggih di Bawah Rp500 Juta

DALAM beberapa tahun belakangan ini, tren otomotif global sedang bergeser ke arah kendaraan bergenre Sport Utility Vehicle (SUV) dan Crossover, tidak terkecuali di Indonesia. Hampir semua merek bahkan memiliki lebih dari satu jenis SUV dan crossover untuk ditawarkan pada konsumen, seperti halnya Mitsubishi.

Bahkan Mitsubishi memiliki lebih dari satu lini di kategori SUV, Mulai dari Pajero Sport, Outlander Sport, Xpander Cross, hingga Eclipse Cross. Model terakhir ini memiliki keunikan tersendiri. SUV yang posisinya mengisi celah antara Outlander Sport dan Pajero Sport ini dibanderol cukup kompetitif, namun memiliki fitur dan teknologi yang lengkap di kelasnya.

Dari sisi tampilanpun Eclipse Cross sudah menganut bahasa desain terbaru khas Mitsubishi Dynamic Shield yang juga diadopsi oleh seri Xpander, Triton dan New Pajero Sport. Desain gril-nya yang agresif diperkuat dengan kehadiran lampu-lampu LED dengan desain yang tajam. Desain bagian buritan tak kalah unik. Hal ini membuatnya berbeda bahkan dengan varian-varian Mitsubishi lainnya, dengan desain mika lampu yang dibuat seolah menyatu menghasilkan ilusi keberadaan sayap belakang yang menambah kesan sporti.

Tak kalah unik saat memasuki interiornya yang memiliki desain sangat odern. Di dalamnya terdapat banyak fitur-fitur canggih yang biasanya hanya ada pada mobil-mobil di atas kelasnya, mulai dari adaptive cruise control (ACC), paddle shift, rem parkir elektrik dengan fungsi auto hold, rain sensor, hingga auto headlight dengan fungsi automatic high beam (AHB).

Tampilan dasbor juga sudah menyerupai desain sedan mewah Eropa, terutama pada layar displai tengah berteknologi sentuh yang juga memuat informasi dan setingan kendaraan, selain fungsi konektivitas Apple Carplay dan Android Auto, GPS, serta sebagai monitor kamera belakang.

Selain itu pengoperasian fitur-fitur tadi bisa juga dioperasikan melalui sebuah trackpad kecil di sebelah tongkat transmisi. Ada juga fitur head up display (HUD) di bagian atas panel instrumen yang dapat disembunyikan secara otomatis.

Unsur kenyamanan juga menonjol berkat desain ergonomi jok elektrik berlapis kulit hitam dengan aksen jahitan berwarna jingga yang memiliki fitur penghangat, AC otomatis dual zone. Keberadaan dua sunroof juga berhasil menghadirkan kesan eksklusif.

Selain active stability & traction control (ASTC), ada satu teknologi unik warisan dari dari mobil-mobil reli Mitsubishi yaitu active yaw control (AYC), yang mengatur tekanan rem roda depan secara individual untuk mereduksi gejala understeer saat manuver di tikungan tajam.

Pelengkap unsur keselamatan lainnya berupa forward collision mitigation system (FCM) yang mengurangi risiko bertabrakan dengan kendaraan atau pejalan kaki di depan melalui pengereman otomatis, blind spot warning (BSW), rear cross traffic alert (RCTA), hill start assist (HSA), ultrasonic misacceleration mitigation system (UMS), dan lane change assist (LCA).

Performa Mitsubishi Eclipse Cross didukung oleh mesin 4 silinder MIVEC 4B40 1.5 liter turbocharger dengan output maksimal 148 hp pada 5.500 rpm dan torsi puncak 250 Nm di rentang 2.000-3.500 rpm. Putaran mesin dioper ke roda depan melalui transmisi INVECS-III CVT plus Sport Mode.

Dengan fitur dan kelengkapan yang 'over engineering' tersebut, Eclipse Cross dibanderol dengan harga kurang dari Rp500 juta, atau tepatnya mulai Rp488,75 juta hingga yang termahal berbanderol Rp493,75 juta on the road Jakarta. (S-4)