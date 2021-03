GCC Pasarkan New Tesla Model 3 di Indonesia

Importir Umum (IU) mobil premium Gran Cipta Cemerlang (GCC) meresmikan showroom di Jl Denpasar Selatan No 1, Kuningan, Jakarta Selatan. GCC memperkenalkan mobil listrik Tesla Model 3 Facelift dengan harga Rp1,5 miliar on the road untuk menandai peresmian gerai barunya.

“GCC optimistis meluncurkan showroom mobil premium terbaru serta menjual mobil listrik Tesla Model 3 Facelift di kuartal awal 2021 untuk menambah gairah pasar otomotif tanah air kedepannya. Pada saat pembukaan kami berhasil menjual 7 unit Tesla,” ujar CEO GCC Sandra Pohar dalam siaran resminya, Kamis (25/3).

Melalui showroom terbaru yang terletak di lokasi strategis, GCC ingin memberikan pengalaman eksklusif kepada pelanggan lewat berbagai fasilitas serta layanan premium yang dihadirkan. Pelanggan akan dimanjakan dengan fasilitas lounge, serta advisor khusus untuk melayani keperluan aftermarket modification.

GCC yang merupakan anak perusahaan dari Mitra Properti Sukses (MPS) juga memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mencoba langsung berbagai fitur canggih Tesla Model 3 Standard Plus Facelift terbaru dengan melakukan test drive lewat appointment khusus di GCC. Personalized service yang ditawarkan GCC ini bertujuan untuk memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan terutama seperti saat pandemi saat ini.



“Berbekal rasa penasaran tentang Tesla Model 3 Facelift yang baru keluar, saya akhirnya membuat janji ke GCC untuk bisa langsung melihat demo produk dan melakukan test drive. Adanya product specialist dan protokol kesehatan yang di tetapkan membuat suasana menjadi lebih nyaman,” ungkap salah satu pelanggan GCC Adri Martowardojo.

GCC menyediakan berbagai kemudahan bagi pelanggan yang ingin memiliki mobil listrik fenomenal asal Amerika Serikat tersebut dengan beberapa opsi pembayaran serta promo yang menarik. Pelanggan bisa melakukan pembelian baik secara tunai maupun kredit melalui lembaga pembiayaan yang sudah bekerjasama dengan bunga 0% untuk 1 tahun, seperti Bank Mandiri Tunas Finance, KKB BCA, Clipan Finance, Jasa Jakarta, dan Mitsui Leasing.

“Perusahaan taksi bahkan polisi pun mulai mengadopsi penggunaan mobil listrik, yang akhir-akhir ini banyak kita jumpai lalu lalang di jalan. Menyambut besarnya antusiasme penggunaan mobil listrik dengan performa tinggi, GCC melayani penjualan tidak hanya untuk pelanggan retail tetapi juga untuk pelanggan bisnis ataupun fleet,” jelas Sandra.

Selain Model 3 Standard Plus Facelift, GCC juga menawarkan Tesla Model 3, Long Range dan Perfomance, model X Long Range dan Performance, bahkan sudah membuka peluang untuk inden Tesla model Y yang akan tiba di akhir 2021 dengan kisaran harga Rp1,65 miliar. (S-4)