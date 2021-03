Velozity Kampanyekan Pemasangan Sticker RFID FLO

Di lokasi kantor pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, beberapa anggota komunitas Toyota Avanza (Velozity) datang untuk pemasangan sticker RFID FLO. FLO adalah nama yang diberikan untuk sistem transaksi Single Lane Free Flow (SLFF) di jalan tol yang dikembangkan oleh anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yaitu PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO).

FLO merupakan sistem pembayaran tol prabayar berbasis aplikasi mobile dan stiker berbasis teknologi Radio Frequency Identification (RFID), serta menggunakan source of fund berbasis voucer elektronik. Sistem transaksi ini mampu mempermudah dan mempercepat transaksi di gerbang tol sehingga diharapkan mampu mengurangi antrean panjang di gerbang tol saat jam sibuk.

Dalam acara bertajuk Kontan (Kopdar Instan) ini Gerakan pemasangan sticker RFID FLO diinisiasi oleh Velozity Chapter De Bogor'S pada 70 unit kendaraan anggotanya pada batch pertama, yang dilanjutkan pada 70 unit kendaraan dari Chapter De Bogor'S, JVC, Velbec dan Dvecta pada batch berikutnya.

Dengan tidak mengabaikan Protokol Kesehatan, kegiatan ini dibagi menjadi beberapa rangkaian kendaraan untuk teknis pemasangannya agar tidak menimbulkan kerumunan.

Sebelum dilakukan pemasangan, sehari sebelumnya team JMTO yang diwakili oleh Team Bussiness & Marketing Let It Flo Putri Kamaril beserta jajarannya melakukan sosialisasi secara virtual dengan komunitas Velozity untuk membahas membahas teknis pemasangan dan tanya jawab seputar aplikasi Let It Flo.

Manfaat pemasangan RFID FLO diungkapkan oleh Ketua chapter Velozity De Bogor'S Vina Sasta. “Pernah beberapa kali saya mengalami kesulitan saat tapping kartu e-toll di GTO. Ternyata dengan FLO ini menjadi solusi untuk kendala yang saya atau mungkin banyak orang alami selama ini,” ungkapnya.

Bussiness & Marketing Let It Flo PT Jasa Marga (Persero) Putri Kamaril menjelaskan, FLO adalah salah satu bentuk dan support perusahaan untuk memutus mata rantai covid-19 karenakan tidak ada kontak langsung seperti pada proses penge-tap-an konvensional ketika bertransaksi di GTO (Gerbang Tol Otomatis).

"Om & Tante tinggal atur kecepatan secukupnya saat memasuki GTO dan bisa langsung melanjutkan perjalananPutri Kamaril, di sela-sela acara, Sabtu (20/3). (S-4)