IIMS Virtual Phase II Umumkan Program Promo Menarik

Hari kedua Indonesia International Motorshow (IIMS) Virtual 2021 Phase 2 pada (20/3) semakin semarak berkat program kolaborasi IIMS dengan berbagai pihak, salah satunya Baja Otomotif Superblok (BOS), dengan Program bertajuk 'BOS Junior Motocross Championship'. Program ini akan diselenggarakan di Hidden Valley Track BOS, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Direktur Utama BOS Djoko Iman Santoso mengatakan bahwa 'BOS Junior Motocross Championship' merupakan kejuaraan motocross usia dini pertama di Indonesia yang memperebutkan piala Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo. Ia juga menambahkan bahwa lokasi lintasan di Pulo Gadung tersebut khusus dibuat untuk mengakomodir semua kalangan otomotif terutama pecinta dirt track.

"Kegiatan ini bertujuan agar generasi muda penerus bangsa dapat menyalurkan minat dan bakatnya serta menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab dan menjunjung tinggi semangat sportivitas. Kedepannya, diharapkan para pebalap muda ini akan bisa berkontribusi untuk kemajuan olahraga motorcross di Indonesia." Papar Djoko Iman.

Direktur Operasional BOS Doddy Setiadi menjelaskan bahwa perusahaannya concern terhadap pembinaan crosser muda karena dari sinilah calon juara yang diharapkan bisa membawa nama Indonesia ke kancah lebih tinggi terutama ke kancah internasional.

"Kami memahami bahwa pembinaan itu sangat penting. Tidak mungkin seorang atlet atau crosser bisa tampil baik bila tidak ada sarananya. Memang sejak beberapa tahun lalu, saya dan teman-teman sangat berkeinginan untuk membuat suatu kejuaraan khusus untuk junior. Dan melalui event inilah saatnya untuk berprestasi sebaik mungkin," ujar Doddy, Sabtu (20/3).

Kelas yang diperlombakan pada 'BOS Junior Motocross Championship' ada 12 kelas (9 main class dan 3 support class) dengan target 220 peserta per round, dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Event ini juga dilaksanakan tanpa penonton yang hadir di sirkuit dan akan disiarkan secara Live Streaming sehingga masyarakat bisa menyaksikan dari rumah.

Pada kejuaraan ini terdapat pembagian kelas dengan kapasitas mesin 50cc, 65cc, 85cc, 125cc, MX2, OMR 150cc. Penyelenggaraan kompetisi ini akan berlangsung dalam beberapa seri. Ronde pertama direncanakan berjalan tanggal 10 & 11 April 2021, Ronde kedua 17 &18 Juli 2021, dan Ronde ketiga 23 & 24 Oktober 2021.

Kabar gembira dari IIMS Virtual 2021 Phase II juga datang dari Toyota dan Vespa Sinergi. Toyota menawarkan berbagai promo menarik bagi pengunjung IIMS Virtual. Yakni, rate spektakuler, cicilan mulai dari Rp 2 jutaan, special price, cashback jutaan rupiah untuk program Trade-In, gratis biaya admin sebesar Rp 1 juta untuk pembelian secara kredit*, dan promo servis berkala mendapatkan gratis 2-liter TMO Engine Oil* (*S&K Berlaku). Sedangkan untuk Vespa Sinergi, menawarkan promo setiap SPK di IIMS Virtual 2021 Phase 2 akan mendapatkan helm dan jaket dari Sinergi.

Selain berbagai promo menarik yang ditawarkan oleh APM, ada juga talkshow antara IIMS dan para narasumber, mulai dari Adi Pro pada Minggu (21/3), Formula Electric Student Championship (FESC) Senin (22/3), serta talkshow IIMS bersama Forum Komunikasi Klub dan Komunitas Otomotif (FK30) pada Selasa (23/3) pukul 16.30 WIB, yang semua dapat diakses secara langsung melalui Website dan akun Youtube @IIMS_ID.

Program unggulan IIMS Virtual Phase II yaitu Test Drive and Ride akan hadir langsung di Senayan Park (SPARK) selama tiga hari pada 26-28 Maret 2021. Calon pembeli yang ingin merasakan fitur-fitur terbaru dari setiap brand mobil dan motor, dapat langsung mencoba unit di lokasi. Pengunjung yang hendak mengikuti Test Drive and Ride dapat melakukan registrasi melalui laman www.indonesianmotorshow.com/test-ride untuk mengatur jadwal kunjungan. Nantinya, kuota tester per durasi akan dibatasi selama penyelenggaraan dalam upaya menjalankan protokol kesehatan. (S-4)