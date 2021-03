Teknologi Canggih Wuling WISE Hadir Perdana di Almaz RS

AWAL tahun ini Wuling Motors (Wuling) memperkenalkan sebuah inovasi baru yang dinamai Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE). WISE merupakan ekosistem pintar yang memungkinkan pengguna dan kendaraannya bisa saling terhubung via koneksi internet.

Pada Rabu (17/3), Wuling menggelar Media First Impression produk terbaru SUV Almaz RS di kawasan Ancol, Jakarta Utara, sebagai kendaraan Wuling pertama di Indonesia yang mengusung inovasi Wuling WISE.

Brand and Marketing Director Wuling Indonesia Yin Yi mengatakan bahwa Almaz RS dilengkapi dengan terobosan terkini sebagai perwujudan komitmen Wuling dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dan menyajikan kemudahan dalam berkendara.

"Melalui Almaz RS, kami berharap konsumen dapat terus melaju menuju kehidupan yang lebih baik sejalan dengan Drive For A Better Life,” ujar Yin Yi.



Emblem RS merupakan penamaan tambahan yang merupakan kepedekan dari Rising Star. Almaz RS merupakan flagship andalan Wuling untuk bisa bersaing di pasar Indonesia, dengan bermodalkan berbagai fitur dan teknologi yang diusungnya.

Almaz RS dipersenjatai engan fitur perintah suara berbahasa Indonesia pertama yang terwujud dalam Wuling Indonesian Command (WIND) hingga inovasi WISE yang terdiri dari Advanced Driving Assistant System (ADAS) dan Internet of Vehicle (IoV).

Selain itu, desain eksterior dan interior yang modern, pengalaman berkendara yang unik, serta fitur kenyamanan dan keamanan yang kompetitif di kelasnya, mampu mendeskripsikan SUV ini sebagai Rising Star.

Di acara ini para jurnalis mendapat kesempatan untuk mencoba beberapa fasilitas ADAS yang terdapat di WISE di area Ancol, mulai dari Adaptive Cruise Control (ACC), Bend Cruise Control (BCC), Lane Keeping Assist (LKA), Lane Departure Warning (LDW), Traffic Jam Assistance (TJA), sampai dengan Intelligent Cruise Assistance (ICA).

Wuling juga memberikan kesempatan untuk mengenal beraga fitur pada Internet of Vehicle (IoV) seperti Vehicle Remote Control, Bluetooth Key, Vehicle Positioning, dan Geo-fencing Security yang dapat dioperasikan melalui smartphone, termasuk fungsi IoV yang tersedia melalui Head Unit mulai dari Online Navigation, Online Music, hingga Internet Messaging App.

Almaz RS juga mengadirkan beberapa pebaruan seperti integrated future eyes LED dan dynamic tail design pada bagian bumper. Sedangkan bagian interiornya hadir dengan desain dan fitur modern, seperti wireless charging pad, built in air ionizer, head unit baru, serta beberapa tombol fungsi tambahan pada lingkar kemudi.



Fitur pendukung lainnya berupa panoramic sunroof, start-stop button, 360 Camera, Electric Parking Brake (EPB) & Auto Vehicle Holding (AVH), Traction Control System (TCS), Hill Hold Control (HHC), Brake Assist (BA), Electronic Stability Control (ESC), Tire Pressure Monitoring System (TPMS), Front & Side Airbag hingga Emergency Stop Signal (ESS).

"Saat ini kami telah membuka prebook Almaz RS melalui Wuling Online Smart Showroom hingga 28 Maret 2021. Pelanggan yang melakukan prebook berkesempatan mendapatkan Smart Gift DJI Drone serta Superior Free Maintenance 5 tahun atau 100.000 km untuk 3.000 pembeli pertama tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku,” tutup Yin Yi.

Berdasarkan daftar harga yang diungkap oleh sebuah diler resminya, Almaz RS hadir dalam 6 varian, yang dijual antara Rp370 juta hingga Rp400 jutaan. Masing-masing Almaz RS EX (5 seater) Rp369,8 juta, EX+ (5 seater) Rp377,8 juta, EX (7 seater) Rp379,8 juta, EX+ (7 seater) Rp387,8 juta, Pro (pelek 17 inci) Rp397,8 juta, dan Pro (pelek 18 inci) Rp399,8 juta. (S-4)