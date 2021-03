Ford Tarik 2,9 Juta Mobil karena Masalah Kantong Udara

FORD Motor Co akan melakukan penarikan kembali (recall) untuk 2,9 juta kendaraan di Amerika Utara karena adanya masalah kantong udara Takata di sisi pengemudi yang berpotensi rusak, setelah regulator AS meminta perbaikan pada Januari. Penarikan kembali itu akan diberitahukan secara resmi kepada pemilik kendaraan yang terdampak mulai 1 April.



Produsen mobil AS terbesar kedua itu mengatakan pada Januari akan memenuhi permintaan Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional AS (NHTSA), dan penarikan kembali akan menelan biaya 610 juta dolar AS.



Cacat tersebut dalam kasus langka menyebabkan inflator kantung udara pecah dan mengirimkan pecahan logam yang berpotensi mematikan terbang, mendorong penarikan otomotif terbesar dalam sejarah AS dengan lebih dari 67 juta inflator.



Sebelumnya, bulan ini, Ford juga menarik kembali lusinan pengiriman SUV-nya, Mustang Mach-E pertama setelah menemukan baut yang longgar selama pemeriksaan kualitas yang menahan pengiriman ke pelanggan.



"Beberapa kendaraan mungkin memiliki baut subframe yang pemasok tidak kencangkan sesuai spesifikasi," tulis Ford, beberapa waktu lalu.



"Meskipun masalah pada kendaraan yang terkena dampak tidak sesuai dengan standar Ford, perusahaan tidak mengetahui adanya kecelakaan atau cedera yang terkait dengan kondisi ini," ujar pabrikan mobil asal Amerika Serikat itu menambahkan.

Ford mengatakan sebanyak 1.258 Mustang Mach-E terpengaruh di AS, serta 90 di Kanada, tetapi sebagian besar belum dikirim ke pelanggan.



"Kurang dari 75 pelanggan yang telah menerima pengiriman harus membawa Mustang Mach-E mereka untuk diperbaiki," kata perusahaan.

Ford juga mengatakan akan mulai menghubungi pemilik mobil ini mulai 22 Maret. (Ant/OL-3)