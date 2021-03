New Mazda CX-5 GT Kini Punya Fitur dan Teknologi Baru

PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) memperkenalkan penyegaran dan penambahan fitur pada New Mazda CX-5 tipe GT. Pengumuman ini dilakukan bersamaan hadirnya New Mazda CX-9 AWD dengan tampilan dan fitur baru.

Dalam siaran resminya, Managing Director EMI Ricky Thio menjelaskan bahwa meskipun pandemi belum usai, perusahaannya tetap berkomitmen untuk terus memberikan produk terbaik bagi konsumen Mazda di Indonesia.

SUV Terlaris Mazda yang telah diperkenalkan pada 2017 lalu, mendapatkan beberapa sentuhan ulang yang menyuguhkan peningkatan efisiensi mesin dan kesenangan berkendara. New Mazda CX-5 tersedia dengan tiga pilihan varian yaitu: Touring, GT dan ELITE.

“Penyegaran pada SUV terlaris kami ini akan menyuguhkan keunggulan efisiensi yang menguntungkan bagi konsumen New Mazda CX-5. Selain itu, khusus varian GT, kami juga memberikan fitur baru yang akan menyuguhkan kesenangan berkendara lebih sporty,” ujar Ricky Thio, Selasa (9/3).

Semua varian New Mazda CX-5 yang dijual di Indonesia dibekali mesin SKYACTIV-G 4-silinder 2,5 liter. Setingan baru membuat mesin ini memiliki tenaga 4 hp dan torsi 6 Nm lebih baik dari sebelumnya. Alhasil mesin ini mampu menghasilkan output hingga194 hp @ 6.000 rpm dan torsi puncak 258 Nm @ 4.000 rpm.

Selain setingan baru, mesin ini juga mengusung teknologi terbaru yang membuatnya lebih efisien berupa cylinder deactivation system yang memungkinkan mesin bekerja hanya dengan dua silinder dari mesin 4-silinder yang digunakan. Mode ini bekerja secara otomatis melalui sensor sesuai beban kerja mesin sehingga mampu menyuguhkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik.

Khusus untuk New Mazda CX-5 varian GT juga mendapatkan beberapa penyegaran, antara lain penggunaan paddle shift, smartphone integration seperti Wireless Apple Carplay dan Andoid Auto, fitur unggulan Active Driving Display (head-up display), Blind Spot Monitoring (BSM) dan Rear Cross Traffic Alert (RCTA), serta layar information meter cluster (speedometer) lebih besar dari sebelumnya yang kini menjadi 7 inci.

Seluruh New Mazda CX-5 juga mendapatkan layar sistem infotainment yang lebih besar, dari awalnya 7 inci menjadi 8 inci. Layar infotainment ini menjadi pusat pengaturan MZD Connect termasuk sistem audio premium BOSE® dengan 10 buah speaker, lengkap dengan surround sound system Centerpoint 2® dan ambient noise compensation AudioPilot 2® yang sudah dapat terintegrasi dengan smartphone.

Interior New Mazda CX-5 juga mendapat material baru pada bagian plafon untuk meningkatkan kesenyapan kabin. Terdapat juga ornamen beraksen 'metal woods' di beberapa bagian interior. Sementara di bagian luar tersemat pelek silver mengkilap yang menjadikan tampilan luar lebih menarik.

Sebagaimana didapatkan oleh model New Mazda6 sebelumnya, New Mazda CX-5 juga dilengkapi '7-G Models Key-fob' yang lebih slim dan nyaman digenggam, sekaligus tampil lebih premium.

Mazda CX-5 – GT juga hadir dengan warna baru nan elegan, yaitu Titanium Flash, dengan nuansa warna baru ini menjadikan Mazda CX-5 memiliki lebih banyak warna pilihan yang tersedia bagi pencinta SUV ini. New Mazda CX-5 dibanderol Rp555,8juta on the road DKI Jakarta. (S-4)