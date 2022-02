Pembelajaran Seperti Bermain Game dengan Live Worksheet

SALAH satu yang membuat siswa bosan atau kehilangan motivasi belajar adalah karena guru terlalu sering memberikan tugas berupa latihan soal. Pada pembelajaran di masa pandemi, guru perlu menemukan cara-cara baru dalam memberi penugasan kepada siswa, terutama penugasan yang dapat menarik perhatian dan rasa ingin tahu siswa.

Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan aplikasi Live Worksheet. Dengan Live Worksheet, tampilan lembar kerja siswa (LKS) akan menjadi menarik dan interaktif, seolah-seolah siswa sedang bermain game. Live Worksheet adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat materi dan LKS interaktif secara online.

Kelebihan Live Worksheet

Dengan Live Worksheet, guru dapat menampilkan materi berupa video, audio gambar, serta simbol-simbol menarik lainnya yang dapat menambah daya tarik. Guru dapat membuat LKS interaktif pada Live Worksheet dengan bentuk pertanyaan bervariatif.

Bentuk pertanyaan dapat berupa pilihan ganda dengan bentuk drop down, kotak centang, menjodohkan dengan menarik garis, pertanyaan bentuk drag and drop, membuat pertanyaan produktif, terbuka, atau imajinatif seperti yang dilatihkan Program PINTAR Tanoto Foundation, dan bentuk lain sesuai kebutuhan dan keinginan.

Bahkan, guru juga dapat memanfaatkan Live Worksheet yang sudah tersedia dari berbagai mata pelajaran. Selain mudah dibuat, LKS yang ditampilkan melalui Live Worksheet dapat disertai dengan kunci jawaban. Siswa dapat langsung memeriksa pekerjaan setelah menyelesaikannya.

Cara Menggunakan Live Worksheet

Untuk menggunakannya cukup mudah, kunjungi laman www.liveworksheets.com di browser. Kemudian klik 'Teacher Access' di bagian kanan atas. Lalu klik 'register/daftar'. Terakhir, lengkapi isian formulir pendaftaran sesuai data yang dimiliki. Selanjutnya adalah membuka e-mail yang telah didaftarkan.

Buka e-mail masuk dari Live Worksheet lalu klik 'Tautan Aktivasi'. Masuk kembali ke laman Live Worksheet lagi dan klik 'Teacher Access'. Masukkan kembali alamat e-mail/username dan password-nya.

Setelah masuk dengan akun yang telah diaktivasi, ubah setting-an yang diperlukan, seperti pilihan bahasa.

Klik 'Make interactive worksheet' pada bagian menu kemudian 'Get Started' dan unggah LKS yang telah dibuat. Sebelum mengunggah, pastikan LKS dalam format .pdf atau .jpg.

Perlu diperhatikan bahwa ukuran file maksimal adalah 5 MB. Modifikasi LKS yang diunggah di format 'Interaktif'.

Jika sudah selesai, LKS interaktif dapat ditinjau kembali. Ada dua pilihan untuk menyimpan file. Yaitu menyimpan dan membagikan LKS untuk umum atau hanya untuk siswa kalangan sendiri.

Jika ingin menyimpan dan membagikannya untuk umum, pengguna akan diminta melengkapi data terkait mata pelajaran, topik materi, kelas, perkiraan usia, dan jenis LKS.

Membuat Pertanyaan Terbuka

Saya memanfaatkan Live Worksheet dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan membuat pertanyaan terbuka. Contohnya pada materi prohibition atau larangan.

Siswa disajikan gambar orang yang berada di pom bensin. Mereka diberikan pertanyaan, apa saja larangan yang perlu ada di pom bensin dan bagaimana kalimatnya? What are the prohibitions that need to be at the gas station and what is the sentence?

Tipe soal seperti ini jika menggunakan Live Worksheet bisa disajikan gambar orang dan pom bensin, tipe soal berupa uraian.

Contoh lainnya, Live Worksheet ini bisa juga dimasukkan audio untuk melatih listening siswa.

Kemudian siswa menjawab pertanyaan dengan menuliskan jawaban berdasarkan audio percakapan dalam bahasa Inggris yang mereka dengarkan di Live Worksheet. Agar mendorong interaksi antar siswa, penyelesaian penugasan ini dikerjakan dalam kelompok kecil 2-4 siswa.

Setelah selesai, siswa mempresentasikan jawabannya.

Contoh LKS bahasa Inggris dalam Live Worksheet yang bisa diakses oleh siswa.



Siswa Menyukai

Berdasarkan pengalaman pribadi, ketika memberikan Live Worksheet kepada siswa, saya merasa sangat terbantu. Untuk pertanyaan tertutup, nilai akan muncul otomatis setelah siswa selesai mengerjakan.

Siswa juga menyatakan sangat senang dengan penggunaan Live Worksheet untuk pemberian tugas. Para siswa berseloroh jika pengerjaan tugas seperti bermain game online.

Bahkan ada pula siswa yang berkomentar, “Besok ada lagi tidak Bu, tugas seperti ini?”

Rupanya siswa sangat menyukai cara pemberian tugas menggunakan Live Worksheet. Hal ini membuktikan bahwa tugas dapat menarik perhatian dan minat siswa bila diolah dan disajikan dengan cara yang berbeda. Pemanfaatan teknologi membuat tugas tidak membosankan saat dikerjakan. Dampak terbesar adalah siswa menjadi bersemangat saat belajar. (RO/OL-10)