Lomba Lari Khusus Perempuan Women Half Marathon Digelar April 2024

AJANG olahraga lari khusus perempuan, Women Half Marathon (WHM) Jakarta, siap menyapa masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya pada 28 April 2024 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Lebih dari sekadar perlombaan, WHM Jakarta didedikasikan untuk merangkul dan merayakan para pelari perempuan Indonesia dari berbagai latar belakang. Sebagai ajang lari bergengsi, WHM Jakarta terdaftar dalam organisasi lari internasional World Athletic (WA), memenuhi standar internasional, dan menjadi bagian dari agenda lomba dunia. Melalui penyelenggaraannya, WHM Jakarta bertujuan menciptakan komunitas olahraga yang menghubungkan para pelari perempuan untuk saling mendukung, menginspirasi, dan membangkitkan semangat dalam olahraga lari. Penyelenggara WHM Jakarta (PT Media Dunia Olah Raga) Dicky Sukmana mengatakan, olahraga telah menjadi tren tak terpisahkan dari masyarakat. "WHM Jakarta hadir sebagai wadah untuk merayakan dan mendukung para pelari perempuan, serta mengajak lebih banyak lagi perempuan di Indonesia untuk bergerak aktif dan menerapkan pola hidup sehat," katanya. President Director TMII Claudia Inkiriwang menegaskan komitmen TMII sebagai tempat ideal penyelenggaraan WHM Jakarta, dengan luas 150 hektar yang menawarkan pengalaman lari yang berkesan dengan rute aman dan nyaman, serta pemandangan indah dari berbagai wahana dan atraksi wisata. Road to WHM Jakarta akan digelar selama empat bulan ke depan dengan berbagai kegiatan, termasuk workshop, pertemuan mingguan, merchandise khusus, dan expo peralatan lari. WHM Jakarta juga diharapkan membawa dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat luas, mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan atletik wanita nasional. Pendaftaran dibuka mulai 3 Desember 2023, dengan kategori lomba 5 km, 10 km, dan half marathon. Harga slot WHM Jakarta berkisar antara Rp350 ribu hingga Rp450 ribu. Road to WHM Jakarta akan membantu peserta mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan emosional dengan berbagai kegiatan, termasuk workshop, pertemuan mingguan, merchandise khusus, dan expo peralatan lari. Volt & Fast menjadi official merchandiser WHM Jakarta, memberikan pengalaman berbeda bagi peserta dengan tiga model jersey pilihan. Melalui WHM Jakarta, diharapkan semakin banyak pelari perempuan yang mampu menunjukkan kemampuan, ketahanan, dan tekad kuat dalam mencetak prestasi serta meraih personal best melalui olahraga lari. Selain itu, WHM Jakarta memberikan fokus pada keunikan dan keberlanjutan. Sebagai lomba lari half marathon, penyelenggaraan perdana WHM Jakarta kali ini, serta di tahun-tahun berikutnya, diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah dalam mendongkrak pertumbuhan atletik wanita nasional. WHM Jakarta menjadi wadah bagi para pelari perempuan Indonesia untuk menemukan talenta terbaik dan atlet-atlet unggul dari dalam negeri yang nantinya dapat bersaing di kancah internasional. Dalam rangka menjalani persiapan menyeluruh, peserta WHM Jakarta dapat mengikuti serangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam program Road to WHM Jakarta. Program ini mencakup women's running workshop, weekly women's running meetups, women's race merchandise, dan women's running gear expo. Melalui kegiatan ini, para peserta dapat memperdalam pengetahuan tentang pelatihan lari khusus perempuan, nutrisi, perlengkapan lari yang sesuai, dan membangun komunitas yang solid. Triyaningsih, Atlet Nasional dan Olympian yang memegang 11 rekor nasional serta meraih 11 medali emas, memberikan panduan singkat untuk persiapan peserta. Kemudian persiapkan fisik secara tepat dengan memperhatikan asupan nutrisi serta cek dan monitor kesehatan. Pilih pakaian dan sepatu yang tepat. Lalu, tentu saja, kita perlu nikmati proses," ujarnya. Para peserta dapat mendaftar melalui website resmi WHM Jakarta (womenhalfmarathon.id) mulai 3 Desember 2023. Terdapat tiga kategori yang akan ikut dilombakan, yaitu 5 kilometer untuk umum dan remaja perempuan dengan dua kelompok usia 12-14 tahun dan 15-17 tahun, serta 10 kilometer dan 21,0975 kilometer (half marathon). Harga slot WHM Jakarta untuk kategori 5 kilometer adalah Rp350 ribu, 10 kilometer adalah Rp375 ribu, dan half marathon adalah Rp450 ribu. Sebagai bagian dari persiapan menuju WHM Jakarta, para peserta dapat menghadiri acara pengambilan race package yang akan digelar pada tanggal 26-27 April 2024 di Urban Forest Cipete, Jakarta. Acara itu tidak hanya menyajikan pengambilan race package, tetapi juga beragam rangkaian acara menarik, seperti pertunjukan musik, pos relaksasi dan perawatan diri, serta pameran perlengkapan lari, seperti pakaian, sepatu, hingga berbagai aksesoris yang disesuaikan dengan kebutuhan pelari perempuan. Salah satu keunikan lain dari WHM Jakarta adalah keterlibatan Volt & Fast sebagai official merchandiser. Pengalaman mendaftar untuk WHM Jakarta akan terasa berbeda karena para peserta dapat memilih dan memesan salah satu dari tiga model jersey yang sesuai dengan preferensi dan gaya pribadi mereka. Melalui WHM Jakarta, Volt & Fast turut berkontribusi dalam menciptakan atmosfer yang unik dan memotivasi bagi peserta. (Z-5)

