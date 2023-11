Sukses Digelar, Turnamen Golf Wali Kota Cilegon Cup bakal Jadi Agenda Rutin

TURNAMEN golf piala bergilir Wali Kota Cilegon Cup 2023 sukses digelar di The Royale Krakatau Golf & Country, Cilegon, Banten. Event itu menjadi ajang pertemuan para eksekutif dalam suasana berbeda dari aktivitas keseharian. Turnamen diikuti sekitar 130 peserta, diantaranya para member, non member, eksekutif puncak di perusahaan BUMN maupun swasta, serta pejabat pemerintah pusat, daerah, komunitas perbankan, dan antar pelaku bisnis. ketua pelaksana Turnamen Golf Walikota Cilegon Cup 2023 Fauzi Desviandy mengaku bersyukur dengan terselenggaranya event tersebut. Rencananya turnamen akan kembali digelar rutin setiap tahunnya bersama Persatuan Golf Indonesia (PGI) Cilegon dan melibatkan partisipasi para sponsor. Baca juga : Raja Empat Putaran, Bhullar Juarai BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi "Sebenarnya event ini kegiatan yang lama yang pernah diselenggarakan sebelumnya, namun baru sekarang kami gelar kembali bersama pengurus PGI Cilegon dan bekerjasama dengan Krakatau Steel, Bank Jabar Banten (BJB), dan para sponsor lainnya. Turnamen ini kita buat untuk memperkuat silaturahmi segenap pemerhati olahraga golf di Kota Cilegon juga sekaligus kedepan untuk memperhatikan para atlet golf yang ada di Banten khususnya di Kota Cilegon," ujar Fauzi. Pada pembukaan Turnamen Golf Walikota Cup 2023 tadi, turut dihadiri langsung oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian bersama para Direksi Krakatau Steel dan juga Direktur Utama PT. Krakatau Sarana Properti Iip Arief Budiman yang sekaligus sebagai wakil ketua panitia. Baca juga : Putaran Ketiga BNI Indonesian Masters, Puig Melesat, Jonathan Amankan Posisi Fauzi mengatakan pada event kali ini panitia tidak hanya memikirkan jalannya pertandingan semata, namun juga mengemas dengan kreativitas lainnya, salah satunya dengan melibatkan para UMKM pedagang kaki lima yang menyajikan kearifan lokal dengan menghadirkan kuliner khas Banten seperti sate bandeng, cilor,bakso serta minuman cendol dan dawet. "Kami melihat potensi bahwa event seperti ini tidak hanya sekedar hanya menggelar pertandingan golf saja. Namun kita pikirkan sisi kreativitasnya agar kedepan minat olahraga di cabang golf juga semakin besar dan selain itu dengan fasilitas The Royale Krakatau Golf & Country Club yang mumpuni bisa menjual potensi Kota Cilegon baik lewat olahraga dan pariwisata. Jadi tidak hanya unsur fun saja, namun diharapkan adanya event seperti ini bisa mengenalkan budaya Banten, mendorong UMKM lokal dan bisa terjaring bibit pemain golf dari Cilegon yang baru," ucapnya lagi. Golf & Sports Center Manager PT Krakatau Sarana Properti (KSP) Valdi Roesmahyono berterima kasih dengan kepercayaan diadakannya Turnamen Golf Walikota Cilegon Cup 2023 yang diadakan pagi tadi di The Royale Krakatau Golf. Kedepan, berbagai turnamen golf rencananya juga akan digelar di The Royale Krakatau Golf seperti Banten Open 2023 dan juga pertandingan golf lainnya. "Turnamen Walikota Cup memang sejak dulu menjadi agenda rutin yang digelar disini selain banyak turnamen besar lainnya seperti Danrem Cup dan juga turnamen yang diselenggarakan oleh Krakatau Steel. Untuk menjaga kualitas lapangan, kami secara rutin ini selalu memperhatikan dan maintenance perawatan lapangan, termasuk fasilitas penunjang lainnya seperti Birdie Cafe, locker room yang memadai dan juga dilengkapi fasilitas sauna." tutup Valdi Roesmahyono. (Z-5)

TURNAMEN golf piala bergilir Wali Kota Cilegon Cup 2023 sukses digelar di The Royale Krakatau Golf & Country, Cilegon, Banten.

Event itu menjadi ajang pertemuan para eksekutif dalam suasana berbeda dari aktivitas keseharian. Turnamen diikuti sekitar 130 peserta, diantaranya para member, non member, eksekutif puncak di perusahaan BUMN maupun swasta, serta pejabat pemerintah pusat, daerah, komunitas perbankan, dan antar pelaku bisnis.

ketua pelaksana Turnamen Golf Walikota Cilegon Cup 2023 Fauzi Desviandy mengaku bersyukur dengan terselenggaranya event tersebut. Rencananya turnamen akan kembali digelar rutin setiap tahunnya bersama Persatuan Golf Indonesia (PGI) Cilegon dan melibatkan partisipasi para sponsor.

Baca juga : Raja Empat Putaran, Bhullar Juarai BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi

"Sebenarnya event ini kegiatan yang lama yang pernah diselenggarakan sebelumnya, namun baru sekarang kami gelar kembali bersama pengurus PGI Cilegon dan bekerjasama dengan Krakatau Steel, Bank Jabar Banten (BJB), dan para sponsor lainnya. Turnamen ini kita buat untuk memperkuat silaturahmi segenap pemerhati olahraga golf di Kota Cilegon juga sekaligus kedepan untuk memperhatikan para atlet golf yang ada di Banten khususnya di Kota Cilegon," ujar Fauzi.

Pada pembukaan Turnamen Golf Walikota Cup 2023 tadi, turut dihadiri langsung oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian bersama para Direksi Krakatau Steel dan juga

Direktur Utama PT. Krakatau Sarana Properti Iip Arief Budiman yang sekaligus sebagai wakil ketua panitia.

Baca juga : Putaran Ketiga BNI Indonesian Masters, Puig Melesat, Jonathan Amankan Posisi

Fauzi mengatakan pada event kali ini panitia tidak hanya memikirkan jalannya pertandingan semata, namun juga mengemas dengan kreativitas lainnya, salah satunya dengan melibatkan para UMKM pedagang kaki lima yang menyajikan kearifan lokal dengan menghadirkan kuliner khas Banten seperti sate bandeng, cilor,bakso serta minuman cendol dan dawet.

"Kami melihat potensi bahwa event seperti ini tidak hanya sekedar hanya menggelar pertandingan golf saja. Namun kita pikirkan sisi kreativitasnya agar kedepan minat olahraga di cabang golf juga semakin besar dan selain itu dengan fasilitas The Royale Krakatau Golf & Country Club yang mumpuni bisa menjual potensi Kota Cilegon baik lewat olahraga dan pariwisata. Jadi tidak hanya unsur fun saja, namun diharapkan adanya event seperti ini bisa mengenalkan budaya Banten, mendorong UMKM lokal dan bisa terjaring bibit pemain golf dari Cilegon yang baru," ucapnya lagi.

Golf & Sports Center Manager PT Krakatau Sarana Properti (KSP) Valdi Roesmahyono berterima kasih dengan kepercayaan diadakannya Turnamen Golf Walikota Cilegon Cup 2023 yang diadakan pagi tadi di The Royale Krakatau Golf.

Kedepan, berbagai turnamen golf rencananya juga akan digelar di The Royale Krakatau Golf seperti Banten Open 2023 dan juga pertandingan golf lainnya.

"Turnamen Walikota Cup memang sejak dulu menjadi agenda rutin yang digelar disini selain banyak turnamen besar lainnya seperti Danrem Cup dan juga turnamen yang diselenggarakan oleh Krakatau Steel. Untuk menjaga kualitas lapangan, kami secara rutin ini selalu memperhatikan dan maintenance perawatan lapangan, termasuk fasilitas penunjang lainnya seperti Birdie Cafe, locker room yang memadai dan juga dilengkapi fasilitas sauna." tutup Valdi Roesmahyono. (Z-5)