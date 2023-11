Raja Empat Putaran, Bhullar Juarai BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi

GAGANJEET Bhullar keluar sebagai pemenang setelah mampu tampil dominan di empat putaran BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi (TNE) 2023. Adapun total skor yang dia dapat adalah 24 pukulan di bawah par 260 pukulan (24 under 260). Di samping itu, atlet golf kebanggaan tuan rumah Jonathan Wijono mampu menjadi kompetitor terbaik asal Indonesia dengan total skor 9 under 275. Bhullar merupakan salah satu atlet golf internasional yang tak pernah melewatkan kompetisi BNI Indonesian Masters presented by TNE sejak pertama kali digelar pada 2011. Baca juga: Putaran Ketiga BNI Indonesian Masters, Puig Melesat, Jonathan Amankan Posisi Perjuangan panjang dari atlet golf India tersebut akhirnya mampu mengantarkannya pada trofi kehormatan tur kelas dunia berstatus International Series, serta hadiah senilai US$270.000. Bhullar mengatakan setiap pertandingan di BNI Indonesian Masters presented by TNE adalah pengalaman dan pembelajaran yang berharga. Dia selalu berupaya untuk tampil lebih fokus dan tenang meski kadang tak luput dari kesalahan. “Tak ada senjata khusus. Setiap tur BNI Indonesian Masters presented by TNE ini tidak mudah. Tapi, pengalaman dari sini jadi pelajaran penting. Saya selalu menjaga kebugaran dengan stretching, mengasah pukulan, dan fokus,” sebut Bhullar. Baca juga: BNI Indonesian Masters 2023, Kevin Akbar Lolos Cut Off Bhullar mengapresiasi BNI yang konsisten menjadi sponsor utama untuk tur berkelas internasional ini. Menurutnya, ajang ini baik juga buat atlet golf Indonesia untuk mengembangkan skill dan aura persaingan global. Dia juga memuji BNI yang konsisten memberi apresiasi tinggi kepada para atlet golf dengan memberikan hadiah total US$1,5 juta atau setara dengan Rp23,5 miliar pada kompetisi tahun ini. ”BNI Indonesian Masters presented by TNE ini bahkan sangat bermanfaat bagi para atlet golf internasional untuk merajut karier,” tuturnya. Sementara itu, peringkat ke-2 diisi oleh Karandeep Kochhar yang juga dari India, dengan total skor 19 under 265. Sedangkan peringkat ke-3 diisi oleh Ben Campbell (Selandia Baru), berbagi tempat bersama David Puig Currius (Spanyol). Mereka masing-masing mengemas total skor 18 under 266. Adapun dari kubu Indonesia, Jonathan yang akrab disapa Jowi menjadi atlet nasional terhebat dengan total skor 9 under 275. Tur international series ini merupakan kali kedua baginya dengan prestasi lolos cut off. Baca juga: BNI Indonesia Masters Berlangsung Ketat, Gaganjeet Bhullar Pimpin Posisi “Puas. Bukan lantaran total skor, tapi karena faktor kesabaran dan ketenangan saat membuat pukulan. Sejak memasuki arena, saya memang bertekad untuk komitmen dengan pukulan,” pungkas Jowi. Atas kiprahnya kali ini, Jowi bersama 11 pegolf tersebut berhasil memperoleh hadiah masing-masing US$12.725. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengapresiasi seluruh atlet golf yang gigih menunjukkan perjuangan serta permainan yang cantik pada Tur International Series ini. Dia menyampaikan BNI merasa bangga dapat mempertemukan banyak atlet golf internasional, serta atlet golf kebanggaan Indonesia. "Tentunya ini adalah ajang yang sangat positif. Selamat kepada para pemenang dan selurut atlet yang telah berjuang. Kami bangga dapat mempertemukan banyak pecinta golf seluruh dunia dalam satu Tur International Series ini," imbuhnya. (RO/S-4)

