16 Atlet Muay Thai Indonesia Bersaing Menuju Kompetisi Kelas Dunia

PARA petarung muay thai akan berkompetisi pada 24-25 November di Bali untuk meraih tiket menuju kompetisi level tertinggi di dunia. Kompetisi yang dibalut dalam turnamen 'Road to Rajadamnern 2023' hadir pertama kali sebagai ajang pencarian bakat dan talenta olahraga profesional muay thai. Para atlet dari Indonesia akan mengambil bagian dan bersaing di Rajadamnern Stadium.

“Ada 16 atlet Indonesia yang akan bertarung. Kita akan menyaksikan secara langsung bagaimana pengalaman menonton Muay Thai yang unik dan tak terlupakan,” ujar Sonny Keswani, Project Manager & Creative Director Road to Rajadamnern 2023, dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Sabtu (18/11).

Sonny menambahkan bahwa turnamen dua hari ini memiliki tujuan utama untuk membuka jalan bagi atlet untuk berpartisipasi di Rajadamnern World Series (RWS), sebuah event utama dan bergengsi di dunia muay thai.

Para pemenang dari pertandingan di Bali akan mendapatkan kesempatan emas dengan menjalani pelatihan intensif sport science sebagai persiapan untuk mengikuti tahap selanjutnya. Setelah lolos dari program ini, para petarung akan melanjutkan perjalanan mereka dengan berlatih teknik muay thai langsung di Thailand.

Ini bukan hanya sekadar pelatihan biasa, ini adalah bagian dari perjalanan yang mempersiapkan mereka untuk menghadapi serangkaian pelatihan dan pertandingan eliminasi yang ketat, dimulai dari KO Night. Para petarung yang berhasil di KO Night, akan dipersiapkan lagi untuk mengikuti serangkaian pelatihan agar mumpuni bertanding di laga-laga berikutnya hingga nantinya bisa bersaing di ajang utama Rajadamnern World Series.

Olahraga muay thai sangat lekat dengan sejarah Rajadamnern Stadium. Stadion ini merupakan salah satu stadion muay thai paling terkenal di Thailand sejak 1945. Dikenal sebagai gelanggang tempur para petarung muay thai terbaik dunia yang didirikan oleh Thongchai Siriwat, seorang promotor tinju Muay Thai terkenal.

Pada 2022, Rajadamnern Stadium mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Muay Thai wanita pertama dalam sejarahnya sejak 78 tahun dibuka, sebuah babak penting dalam Rajadamnern World Series yang termasuk turnamen bergengsi muay thai wanita Internasional dan turnamen peringkat dunia bagi para petarung dari berbagai negara.

Bukan hanya sekedar arena olahraga, Rajadamnern Stadium adalah ikon budaya Thailand dan tempat sejarah olahraga muay thai. Selama bertahun-tahun, stadion ini telah menjadi salah satu destinasi paling populer bagi penggemar muay thai untuk menonton pertarungan Muay Thai kelas dunia.

Turnamen ini merupakan kolaborasi inisiatif antara XBC Sportech dan Global Sports Venture (GSV). GSV merupakan perusahaan manajemen olahraga yang memiliki fokus pada revolusi industri muay thai dan bela diri di Thailand, serta satu-satunya manajemen yang mengelola event muay thai kelas dunia di Rajadamnern Stadium.

“Kami merasa senang dan terhormat ditunjuk sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang berkolaborasi dengan GSV untuk membuat event Road to Rajadamnern di tahun ini. Adapun misi XBC Sportech dalam event kali ini adalah membantu atlet muay thai Indonesia mencapai potensi penuh, mewujudkan impian mereka di dalam dan di luar ring. Kami ingin meningkatkan kualitas dari para atlet Indonesia khususnya dalam cabang muay thai dan tinju agar dapat bersaing di tingkat dunia,” ungkap Verra David sebagai CEO XBC Sportech. (RO/S-1)