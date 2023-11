Hamilton Bela GP Las Vegas yang Dikritik Verstappen

JUARA dunia Formula 1 tujuh kali Lewis Hamilton membela penyelenggara GP Las Vegas setelah juara dunia 2023 Max Verstappen melontarkan kritik keras. Verstappen menuding GP Las Vegas itu mencakup 99% pertunjukan dan hanya 1% balapan. Pembalap tim Red Bull itu kemudian menuding trek jalanan di kota Amerika Serikat (AS) itu tidak menarik sama sekali. Pembalap Formula 1 lainnya, termasuk pembalap McLaren Lando Norris dan pembalap Ferrari Carlos Sainz mempertanyakan banyak komitmen komersial yang harus dilakukan para pembalap selama berada di Las Vegas. Baca juga: Verstappen Kritik GP Las Vegas Pernyataan itu dilontarkan setelah upacara pembukaan mewah yang menampilkan pertunjukan drone dan penampilan dari penyanyi Australia Kylie Minoque. Adapun Hamilton menegaskan bahwa perkembangan Formula 1 di AS adalah hal yang membanggakan. Pembalap Mercedes itu kemudian memuji investor dan CEO Formula 1 Stefano Domenicali. "Saya mendengar banyak orang mengeluhkan arah yang diambil Stefano dan Liberty. Namun, menurut saya, mereka melakukan kerja dengan sangat apik," ungkap Hamilton. Baca juga: General Motors akan Berlaga di Formula 1 pada 2028 "Olahraga ini terus berkembang. Nmaun, olahraga ini adalah bisnis dan Anda akan melihat balapan yang menarik di sini," lanjutnya. Hamilton kemudian menambahkan GP Las Vegas sukses mencuri perhatian banyak orang. "Semua orang yang saya kenal di Hollywood akan datang dan akan banyak bisnis di sini pada akhir pekan ini," kata Hamilton. "Balapan ini akan sangat menarik. Bagi mereka yang tidak pernah ke Vegas, mereka akan tahu apa itu Formula 1," imbuhnya. GP Las Vegas akan dilakukan di jalanan kota itu, yang dipenuhi hotel dan kasino. Kembalinya Formula 1 ke Las Vegas setelah absen selama 41 tahun menyusul digelarnya balapan jet darat itu di Miami serta GP AS di Austin, Texas. (AFP/Z-1)

JUARA dunia Formula 1 tujuh kali Lewis Hamilton membela penyelenggara GP Las Vegas setelah juara dunia 2023 Max Verstappen melontarkan kritik keras.

Verstappen menuding GP Las Vegas itu mencakup 99% pertunjukan dan hanya 1% balapan. Pembalap tim Red Bull itu kemudian menuding trek jalanan di kota Amerika Serikat (AS) itu tidak menarik sama sekali.

Pembalap Formula 1 lainnya, termasuk pembalap McLaren Lando Norris dan pembalap Ferrari Carlos Sainz mempertanyakan banyak komitmen komersial yang harus dilakukan para pembalap selama berada di Las Vegas.

Pernyataan itu dilontarkan setelah upacara pembukaan mewah yang menampilkan pertunjukan drone dan penampilan dari penyanyi Australia Kylie Minoque.

Adapun Hamilton menegaskan bahwa perkembangan Formula 1 di AS adalah hal yang membanggakan. Pembalap Mercedes itu kemudian memuji investor dan CEO Formula 1 Stefano Domenicali.

"Saya mendengar banyak orang mengeluhkan arah yang diambil Stefano dan Liberty. Namun, menurut saya, mereka melakukan kerja dengan sangat apik," ungkap Hamilton.

"Olahraga ini terus berkembang. Nmaun, olahraga ini adalah bisnis dan Anda akan melihat balapan yang menarik di sini," lanjutnya.

Hamilton kemudian menambahkan GP Las Vegas sukses mencuri perhatian banyak orang.

"Semua orang yang saya kenal di Hollywood akan datang dan akan banyak bisnis di sini pada akhir pekan ini," kata Hamilton.

"Balapan ini akan sangat menarik. Bagi mereka yang tidak pernah ke Vegas, mereka akan tahu apa itu Formula 1," imbuhnya.

GP Las Vegas akan dilakukan di jalanan kota itu, yang dipenuhi hotel dan kasino.

Kembalinya Formula 1 ke Las Vegas setelah absen selama 41 tahun menyusul digelarnya balapan jet darat itu di Miami serta GP AS di Austin, Texas. (AFP/Z-1)