BNI Indonesia Masters Berlangsung Ketat, Gaganjeet Bhullar Pimpin Posisi

BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi 2023 berlangsung sangat ketat dengan Gaganjeet Bhullar (India) keluar sebagai pemimpin. Bhullar berhasil mencetak 8 pukulan di bawah par 63 pada putaran pertama ajang berhadiah total US$1,5 juta ini, Kamis (16/11). Pemenang dari BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi 2022 Sarit Suwannarut (Thailand) hanya mampu menghasilkan 3 over 74 pukulan. Anirban Lahiri (India), Juara BNI Indonesian Masters presented by TNE pada 2014 juga hanya mampu menampilkan performa yang tak terlalu mencolong dengan pukulan 2 over 73. Sementara itu, atlet golf Indonesia Jonathan Wijono mengemas skor angka 3 under 68 pukulan. Ketiga birdie dikemas Jonathan di hole 2, 4, dan 13. Atas hasil itu, Jonathan bercokol di urutan 19 besar, bersama 10 pegolf lain, termasuk sesama pegolf lokal Elkie Kow juga toreh 3 under. Baca juga: Gaganjeet Bhullar Memimpin di Hari Pertama Indonesian Masters Jonathan menyampaikan kesempatan tampil di BNI Indonesian Masters presented by TNE merupakan kesempatan membanggakan. "Tur ini berkelas dunia sehingga mendongkrak motivasi saya. Sulit bisa tembus tur ini. Jadi, saya fokus pada kualitas pukulan, tak ingin terjebak pada tekanan mental,” kata Jonathan. Jonathan menegaskan, tak ada senjata khusus yang disiapkan jelang putaran 2, yang sekaligus jadi tahap cut off, penyisihan jelang putaran 3 pada Sabtu (18/11). "Yang pasti, saya ingin mempertahankan atmosfer permainannya, tetap konservatif dan agresif," imbuhnya. Adapun rekan seperjuangan Jonathan yakni Kevin Akbar, Naraajie Ramadhan Putra, Rory Hie dan Asep Syaifulloh masih tetap mampu menunjukkan permainan yang baik dan mampu bertahan di urutan 94 bersama 23 pegolf lain. Baca juga: Jonathan Wijono Targetkan Masuk 4 Besar di BNI Indonesia Masters Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyampaikan kompetisi hari pertama berjalan sangat kompetitif. Semua atlet golf memiliki kesempatan yang sama, sehingga pertandingan menjadi sangat seru untuk disaksikan. Dia melanjutkan, keikutsertaan BNI sebagai salah satu pendukung utama adalah untuk memperkuat branding Go Global BNI. Terlebih, banyak mitra dan investor lokal hingga internasional yang gemar menyaksikan olahraga bergengsi ini. “Kami terus proaktif mendorong branding sekaligus pembukaan potensi-potensi bisnis global baru termasuk melalui ajang BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi ini,” ujar Royke. (RO/S-3)

