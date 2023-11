Bawa Semangat Go Global, BNI Indonesian Masters Siap Digelar

BNI Indonesian Masters Presented by Tunas Niaga Energi (TNE) akan kembali digelar mulai 16-19 November 2023 di Royale Jakarta Golf Club yang telah menjadi rumah bagi turnamen ini untuk ke sebelas kalinya. Pada akhir pekan ini, BNI Indonesian Masters presented by TNE akan diikuti para pegolf elite dari Asian Tour dan dunia internasional, serta para pegolf terbaik nasional, yang berjuang memperebutkan total hadiah US$1,5 juta atau equivalen Rp23,5 miliar. Dalam pembukaanya, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan BNI Indonesian Masters merupakan salah satu ajang golf terbesar dan paling ikonik di Indonesia. Selain sejarahnya yang panjang, turnamen ini selalu dapat menampilkan pemain kelas dunia dengan audiens global yang luas. Baca juga: Meriahkan HUT ke-77, BNI Gelar Turnamen Golf, Bersepeda, hingga Daki 7 Gunung Dia melanjutkan, keikutsertaan BNI sebagai salah satu pendukung utama ajang ini adalah untuk memperkuat branding Go Global BNI. Terlebih, banyak mitra, dan investor lokal hingga internasional yang gemar menyaksikan olahraga bergengsi ini. “BNI merupakan bank global sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, kami tentu semakin proaktif mendorong branding sekaligus pembukaan potensi-potensi bisnis global baru termasuk melalui ajang BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi (TNE) ini,” ujarnya. Royke melanjutkan Indonesian Masters memiliki penggemar kelas atas dari segmen korporasi dan komersial, yang merupakan target BNI. Perseroan meyakini turnamen ini memberikan peluang besar bagi BNI untuk terhubung dengan klien potensial baru, serta membina hubungan yang lebih kuat dengan klien dan pemangku kepentingan yang sudah ada. Baca juga: Jonathan Wijono Targetkan Masuk 4 Besar di BNI Indonesia Masters “Kami juga memandang turnamen ini sebagai langkah yang tepat untuk terhubung dengan segmen prioritas melalui BNI Emerald,” sebutnya. Adapun Turnamen BNI Indonesian Masters pertama kali digelar pada tahun 2011, dengan pegolf Inggris Lee Westwood sebagai juara hingga tiga kali (2011, 2012, dan 2015). Jazz Janewattananond dari Thailand meraih gelar Asian Tour Order of Merit 2019 berkat kemenangannya dalam BNI Indonesian Masters 2019. Tahun lalu, pegolf Thailand, Sarit Suwannarut, menjadi juara dalam debutnya sebagai bagian dari International Series. Baca juga: Turnamen Golf Jasa Keuangan Cup (JKC) 2023 Diikuti 240 Peserta Tahun ini, sejumlah turnamen International Series telah berlangsung di berbagai negara seperti Oman, Qatar, Thailand, Vietnam, Inggris, dan Skotlandia. Sebelum berlangsung di Indonesia, International Series akan singgah di Singapura pada bulan Oktober mendatang. Selain Westwood (2011, 2012, 2015) dan Jazz (2019), para pegolf yang pernah menjuarai turnamen Indonesian Masters meliputi Bernd Wiesberger (2013), Anirban Lahiri (2014), Poom Saksansin (2016 & 2018), dan Justin Rose (2017). (RO/S-4)

BNI Indonesian Masters Presented by Tunas Niaga Energi (TNE) akan kembali digelar mulai 16-19 November 2023 di Royale Jakarta Golf Club yang telah menjadi rumah bagi turnamen ini untuk ke sebelas kalinya.

Pada akhir pekan ini, BNI Indonesian Masters presented by TNE akan diikuti para pegolf elite dari Asian Tour dan dunia internasional, serta para pegolf terbaik nasional, yang berjuang memperebutkan total hadiah US$1,5 juta atau equivalen Rp23,5 miliar.



Dalam pembukaanya, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan BNI Indonesian Masters merupakan salah satu ajang golf terbesar dan paling ikonik di Indonesia. Selain sejarahnya yang panjang, turnamen ini selalu dapat menampilkan pemain kelas dunia dengan audiens global yang luas.

Dia melanjutkan, keikutsertaan BNI sebagai salah satu pendukung utama ajang ini adalah untuk memperkuat branding Go Global BNI. Terlebih, banyak mitra, dan investor lokal hingga internasional yang gemar menyaksikan olahraga bergengsi ini.

“BNI merupakan bank global sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, kami tentu semakin proaktif mendorong branding sekaligus pembukaan potensi-potensi bisnis global baru termasuk melalui ajang BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi (TNE) ini,” ujarnya.

Royke melanjutkan Indonesian Masters memiliki penggemar kelas atas dari segmen korporasi dan komersial, yang merupakan target BNI. Perseroan meyakini turnamen ini memberikan peluang besar bagi BNI untuk terhubung dengan klien potensial baru, serta membina hubungan yang lebih kuat dengan klien dan pemangku kepentingan yang sudah ada.

“Kami juga memandang turnamen ini sebagai langkah yang tepat untuk terhubung dengan segmen prioritas melalui BNI Emerald,” sebutnya.

Adapun Turnamen BNI Indonesian Masters pertama kali digelar pada tahun 2011, dengan pegolf Inggris Lee Westwood sebagai juara hingga tiga kali (2011, 2012, dan 2015).

Jazz Janewattananond dari Thailand meraih gelar Asian Tour Order of Merit 2019 berkat kemenangannya dalam BNI Indonesian Masters 2019. Tahun lalu, pegolf Thailand, Sarit Suwannarut, menjadi juara dalam debutnya sebagai bagian dari International Series.

Tahun ini, sejumlah turnamen International Series telah berlangsung di berbagai negara seperti Oman, Qatar, Thailand, Vietnam, Inggris, dan Skotlandia. Sebelum berlangsung di Indonesia, International Series akan singgah di Singapura pada bulan Oktober mendatang.



Selain Westwood (2011, 2012, 2015) dan Jazz (2019), para pegolf yang pernah menjuarai turnamen Indonesian Masters meliputi Bernd Wiesberger (2013), Anirban Lahiri (2014), Poom Saksansin (2016 & 2018), dan Justin Rose (2017). (RO/S-4)